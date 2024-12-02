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    Sızdırılan son bilgiler Xiaomi 15’in global çıkış tarihi için heyecan uyandırdı

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri Xiaomi 15 serisi, global pazardaki yerini almak için gün sayarken, son sızıntılara göre çıkış tarihi düşünülenden erken olabilir.

    Xiaomi 15'in global çıkış tarihi düşünülenden erken olabilir Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, ekim ayında Çin'de 15 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtarak teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Yeni serinin güçlü Snapdragon 8 Elite işlemciler, geliştirilmiş kamera özellikleri ve önceki modellere kıyasla daha büyük pillerle donatıldığı biliniyor. Serinin global pazara sunulması sabırsızlıkla beklenirken, Xiaomi 15'in Tayland'ın NBTC sertifikasını almasıyla bu sürecin beklenenden daha erken başlayabileceği öngörülüyor.

    Xiaomi 15'in global versiyonu, Çin'deki modeliyle büyük ölçüde benzer özellikler taşıyacak gibi görünüyor. Cihazda, Snapdragon 8 Elite işlemcinin yanı sıra 5.400 mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunacağı ve bu bataryanın 90W hızlı şarj ile 50W kablosuz şarjı destekleyeceği belirtiliyor. Ayrıca, telefonun HyperOS 2 işletim sistemiyle geleceği ve bu sistemin Android 15 tabanlı olduğu ifade ediliyor. FCC veri tabanında da yer alan cihazın global pazara yönelik 12GB RAM ve 256GB ile 512GB depolama seçenekleri sunacağı doğrulandı.

    Cihazın ekran özellikleri de dikkat çekici. 6.36 inç boyutundaki LTPO OLED ekranın, 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunduğu ve 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik yenileme hızına sahip olduğu belirtiliyor. Bu özellik, enerji tasarrufu sağlarken akıcı bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca ekranın Dolby Vision ve HDR10+ desteği sayesinde canlı renkler ve derin siyahlar sunduğu ifade ediliyor.

    Kamera özellikleri açısından, Xiaomi 15'in üçlü bir kamera sistemiyle gelmesi bekleniyor. Sistem, 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, ultra geniş açılı lens ve 3x telefoto lens içeriyor. Kamera teknolojisindeki bu yeniliklerin, fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye taşıyacağı öngörülüyor.

    Xiaomi’nin global pazarda amiral gemisi serisini genellikle şubat veya mart aylarında tanıttığı bilinse de son sertifikasyon haberleri, bu kez tanıtım tarihinin daha erken olabileceğini düşündürüyor. Gelişmeleri yakından takip eden teknoloji meraklıları, bu yeni serinin piyasaya çıkışını heyecanla bekliyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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