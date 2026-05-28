    Vivo’nun ilk kulak üstü kulaklığı iddialı özelliklerle geliyor

    Vivo’nun ilk kablosuz kulak üstü kulaklığı resmi lansman öncesi ortaya çıktı. 58 dB ANC, 75 saat pil ve uzamsal ses özellikleriyle gelecek. İşte kulaklığın beklenen özellikleri:

    Vivo, ilk kablosuz kulak üstü kulaklık modelini 29 Mayıs’ta tanıtmaya hazırlanırken cihazın teknik özelliklerine ilişkin önemli detayları resmi kanallar üzerinden paylaştı. Aktif gürültü engelleme teknolojisi, uzun pil ömrü ve çoklu cihaz desteğiyle dikkat çeken model, şirketin mobil cihaz ekosistemini ses ürünleri tarafında genişletecek.

    Vivo'nun yeni kablosuz kulaklık modeli, 75 saat pil ömrü ve çoklu cihaz desteğiyle öne çıkacak

    Vivo’nun yeni kulaklık modeli, 58 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme desteği sunuyor. Bu değer, günlük kullanım senaryolarında özellikle toplu taşıma, açık ofis ve kalabalık şehir ortamlarında dış seslerin önemli ölçüde azaltılmasını sağlayabilir. Ayrıca cihaz, yalnızca gürültü engelleme tarafında değil bağlantı ve kullanım süresi konusunda da iddialı teknik detaylarla geliyor. Şirket, kulaklığın aynı anda üç farklı cihazla bağlantı kurabildiğini belirtiyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar akıllı telefon, tablet ve bilgisayar arasında manuel eşleştirme işlemi yapmadan geçiş gerçekleştirebilecek. Özellikle gün içinde birden fazla ekran kullanan profesyoneller açısından bu özellik pratik bir kullanım avantajı sağlayabilir. 

    Ses performansı tarafında ise cihazda 40 mm boyutunda dinamik sürücüler yer alıyor. Büyük sürücü yapısı, daha güçlü bas tepkisi ve geniş ses sahnesi oluşturma açısından önem taşıyor. Vivo ayrıca modelin Hi-Res Audio Gold Label sertifikasına sahip olduğunu açıkladı. Bu sertifika, belirli ses çözünürlüğü standartlarının karşılandığını gösterirken özellikle kayıpsız ses formatı kullanan kullanıcılar için dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor. Şirketin sinema kalitesinde uzamsal ses ve 360 derece surround deneyim vurgusu ise oyun, film ve müzik tüketiminde daha çevresel bir ses hissi oluşturmayı amaçlıyor.

    Tasarım tarafında Vivo’nun hafiflik ve uzun süreli kullanım konforuna odaklandığı görülüyor. Şirketin verdiği bilgilere göre kulaklık yalnızca 238 gram ağırlığında. Bu değer, kulak üstü sınıfındaki birçok modele kıyasla nispeten düşük sayılabilecek seviyede bulunuyor. Vivo ayrıca ultra yumuşak deri kulak yastıklarının kullanıldığını belirtiyor.

    Pil performansı ise modelin en dikkat çekici yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Vivo, kulaklığın tek şarjla 75 saate kadar kullanım süresi sunduğunu iddia ediyor. Kablosuz kulak üstü kulaklıklarda pil süresi genellikle aktif gürültü engelleme kullanımına bağlı olarak ciddi değişiklik gösterebildiği için gerçek kullanım sonuçları lansman sonrası testlerle netleşecek. Ancak açıklanan değerler, cihazın özellikle uzun seyahatler ve yoğun günlük kullanım senaryoları için tasarlandığını gösteriyor.

    Vivo’nun yeni ses ürünü Bulut Beyazı ve Esinti Moru olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Şirket, cihazı Çin’deki e-ticaret platformlarında ön siparişe açmış durumda. 29 Mayıs’taki lansmanda ise fiyatlandırma, küresel satış planları ve bölgesel erişim detaylarının da açıklanması bekleniyor.  

