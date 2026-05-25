    iOS 27 ile AirPods ayarlar menüsü yenileniyor

    Apple, iOS 27 ile AirPods ayarları arayüzünü yeniliyor. Yeniden tasarlanan kontrol panelinde kulaklığın temel özelliklerine erişmek ve işlevleri yönetmek daha kolay olacak.

    ios 27 yeni airpods ayarları menüsü Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 genelinde mevcut AirPods ayarları arayüzünü yeniliyor. Yeniden tasarlanan kontrol panelinin daha sade, kullanımının daha basit olması, temel özelliklerin daha erişilebilir ve yönetilmesinin daha kolay olması bekleniyor.

    AirPods ayarları daha kolay yapılacak

    Şu anda iPhone ile AirPods bağlantısı sağlandığında, AirPods ayarları ekranı Ayarlar uygulamasının en üstünde çıkıyor. Çoğu kullanıcı için bu ekrandaki kontrollerin düzeni oldukça karmaşık. AirPods’lar baş hareketi, işitme cihazı işlevselliği, uyku algılama, kalp atış hızı takibi gibi birçok özelliğe sahip olduğundan mevcut düzende kontrol biraz zor. Apple, bu ekranı nihayet yeniliyor; iOS 27 ile daha düzenli hale getirmeyi ve temel işlevselliği öne çıkarmayı sağlayacak.

    Yeni AirPods ayarları arayüzü değişikliklerinin iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27'nin bir parçası olacağı söyleniyor. Apple, yeni işletim sistemlerini birkaç hafta içinde WWDC konferansında resmen tanıtacak. Sunum, 8 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak. Yeni işletim sistemlerinin ana odak noktası, daha modern sohbet botu benzeri deneyime yönelik ve Google Gemini teknolojisini kullanan yeni yapay zeka modelleriyle desteklenen Siri'nin yeni tasarımı olacak.

