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    Honor’un yeni modeli ilk 100x yapay zeka destekli telefoto kamerasıyla geliyor

    Honor tarafından geliştirilen yeni Magic 7 serisi, üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çekerken özellikle Porsche Design seçeneği rakiplerinin bir adım önüne geçebilir.

    Honor Magic 7 RSR Porsche Design tasarımı ile dikkat çekiyor

    Honor, 23 Aralık'ta düzenlenecek bir etkinlikle yeni Magic 7 RSR Porsche Design modelini tanıtıyor. Etkinlik öncesinde, cihaz Honor'un resmi internet sitesinde Provence Moru ve Akik Grisi renk seçenekleriyle listelendi. Depolama alanı olarak ise 16 GB RAM + 512 GB ve 24 GB RAM + 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

    Bu model, sektörün ilk 100x yapay zeka destekli süper telefoto kamerasını içeriyor. Bu teknoloji, hem yakın hem de uzak mesafelerde üstün netlik sunmayı hedefliyor. Kamera sistemi, geniş bir f/1.88 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto lens ile donatılmış durumda. Honor, bu sistemin düşük ışık koşullarında dahi yüksek çözünürlük sunduğunu belirtiyor. Ayrıca, cihazda bulunan çift elektromanyetik odaklama motoru, yüksek hızdaki anları dahi net bir şekilde yakalamayı mümkün kılıyor.

    6,8 inç boyutunda LTPO bir ekrana sahip olan Magic 7 RSR Porsche Design, 2800x1280 piksel (1,5K) çözünürlük sunuyor. Gelişmiş göz koruma özellikleri arasında 4320 Hz PWM karartma ve dairesel polarize ışık teknolojisi bulunuyor. Bu özellikler, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Kamera sisteminde ise 1/1.4 inç sensör boyutuna ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip 200 MP ana sensör yer alıyor.

    Cihazın bir önceki modeli olan Magic 6 RSR Porsche Design, Mart 2024'te piyasaya çıkmıştı ve 6,8 inç FHD+ OLED ekranı ile 5000 nit tepe parlaklık sunuyordu. Bu modelde, değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP geniş açılı bir kamera, 100x yakınlaştırma sunan 180 MP periskop telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı bir lens bulunuyordu. 5600 mAh kapasiteye sahip bataryası, 80W kablolu, 66W kablosuz ve tersine kablosuz şarj desteği sunuyordu.

    Honor Magic 7 RSR Porsche Design'ın, özellikle kamera teknolojileri ve ekran özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor. Daha fazla detay, lansman etkinliğinde ortaya çıkacak.

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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