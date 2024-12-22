OnePlus’ın ikinci katlanabilir telefonundan yeni bilgiler var

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OnePlus'ın ikinci katlanabilir telefonu olarak beklenen OnePlus Open 2'nin, 2025 yılında piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Şirketin ilk katlanabilir modeli olan OnePlus Open, 2023 yılında tanıtılmış, ancak bu modelin devamı niteliğinde bir cihaz 2024 yılında piyasaya çıkmamıştı. Yeni modelin, Oppo’nun Find N5 modeliyle benzer bir tasarıma sahip olacağı ve Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanacağı iddia ediliyor.

Gelen bilgilere göre Oppo Find N5, 2025 yılının başlarında tanıtılacak ve bu cihazın yeniden markalanmış bir versiyonu olarak OnePlus Open 2'nin, aynı yılın ikinci yarısında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Bu durum, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin kısa bir süreliğine amiral gemisi işlemci unvanını taşıyacağı anlamına gelebilir, çünkü Qualcomm her yılın Ekim ayında düzenlenen etkinliğinde yeni işlemcisini tanıtıyor. Bu sebeple, OnePlus Open 2'nin çıkış tarihi yaklaştıkça teknik detayların netleşmesi bekleniyor.

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OnePlus Open 2'nin teknik özellikleriyle ilgili daha önce sızdırılan bazı bilgiler de dikkat çekiyor. Yeni cihazın, bir önceki modele kıyasla daha büyük bir ekran sunacağı ve 5.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı öne sürülüyor. Bu özellik, ilk modelin 4.800 mAh'lik bataryasına göre önemli bir iyileştirme olarak görülüyor. Katlanabilir telefon teknolojisinin hızla geliştiği bir dönemde, bu tür yenilikler kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırabilir.

Henüz OnePlus tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu cihazın pazara sunulması, katlanabilir telefon segmentinde rekabeti artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki aylarda cihazla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün olabilir.

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