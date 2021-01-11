Honor markası yeni dizüstü modelini duyurdu

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Huawei’nin çatısından çıkarak Çinli bir ortaklık kontrolüne giren Honor markası CES 2021 sanal fuarında yeni dizüstü modelini tanıttı. Honor MagicBook Pro 2021 ortalama özellikleri ve hızlı şarjı ile öne çıkıyor.

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Honor MagicBook Pro 2021 özellikleri ve fiyatı

Honor MagicBook Pro 2021 modelinde 16.1 inçlik Full HD ekran bizi karşılıyor. SRGB renk uzayının yüzde 100’ünü kapsayan ekran 3 ince kenarı sayesinde gövdeye daha agresif bir oranla yaklaşıyor.

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Onuncu nesil Intel Core i5 10210U işlemcisinden gücünü alan dizüstü modeli NVIDIA GeForce MX350 grafik birimi ile oyunlarda da belirli seviyede bir performans sunuyor. İlk etapta 16GB RAM ve 512GB NVMe SSD bellekleri olacak.

Güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu olan ürün kapanabilir bir web kamerası ile geliyor. Batarya 11.5 saate kadar kullanılabilirken 30 dakikalık şarj ile yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor. USB Tip-A, USB Tip-C ve HDMI girişleri olan Honor MagicBook Pro 2021 için 1000$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2021/01/11/honor-magicbook-pro-2021-powered-by-intel-chipset-announced-at-ces/

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