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    Honor yeni bütçe dostu tabletini tanıttı: Hem özellikleriyle hem fiyatıyla dikkat çekiyor

    Honor ürün yelpazesini hızla genişletirken, şirketin portföyüne son katılan isim Honor Pad X8a oldu. İşte Honor’un bütçe dostu tableti Pad X8a’nın özellikleri ve fiyatı.

    Honor Pad X8a tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Teknoloji dünyasında büyük ilgi gören Honor, ürün yelpazesini genişleterek yeni bir tablet modeli olan Pad X8a'yı tanıttı. Özellikle uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken bu cihaz, günlük kullanımda işlevsel olabilecek birçok özellik sunuyor. Honor’un Berlin’de gerçekleşen IFA 2024 etkinliğindeki lansmanları arasında öne çıkan Pad X8a, tüketiciler için cazip bir seçenek olarak piyasaya sürülüyor.

    Pad X8a, 11 inç büyüklüğünde bir Full HD ekrana sahip ve 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. 90 Hz yenileme hızıyla desteklenen bu ekran, akıcı bir görüntü deneyimi sağlarken, canlı renklerle de dikkat çekiyor. Cihazın kalbinde, Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi bulunuyor ve bu işlemci, 4 GB RAM ile destekleniyor. Depolama alanı olarak ise 128 GB sunuluyor, bu da kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek kapasitede.

    Tabletin en öne çıkan özelliklerinden biri ise 8300mAh’lik dev bataryası. Bu batarya, tek bir şarjla 14 saate kadar çevrimiçi video izleme veya 85 saate kadar müzik dinleme imkanı sağlıyor. 7.25 mm inceliğindeki zarif tasarımı ve 495 gram ağırlığıyla taşınabilirlik açısından da oldukça başarılı. Android 14 işletim sistemiyle gelen tablet, aynı zamanda dört adet hoparlörü ile zengin bir ses deneyimi sunuyor.

    Cihazın fiyatı 156 dolar civarında olacak ve kullanıcılar, ön sipariş verdiklerinde ücretsiz bir koruyucu kılıf da elde edebilecekler. Honor Pad X8a’nın küresel pazarda uygun fiyat ve özellikler bakımından oldukça rekabetçi bir seçenek olması bekleniyor. Honor ayrıca, Magic V3 katlanabilir telefonu, MagicPad 2 tableti, Magic Watch 5 akıllı saati ve MagicBook Art 14 dizüstü bilgisayarlarını da tanıtarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Tüm bu yeni ürünlerle birlikte Honor, yapay zeka çözümlerine de ağırlık veriyor. IFA 2024 etkinliğinde sergilenen yapay zeka tabanlı çözümler arasında AI Agent ve AI Deepfake Detection gibi dikkat çekici yenilikler yer alıyor. Bu çözümler, kullanıcılara daha güvenli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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