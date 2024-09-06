Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modelinin tasarımı sızdırıldı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold Special Edition, sızıntılar sayesinde gizemini kaybetti. Cihazın genel tasarımı tanıdık olsa da, önceki model Z Fold 6'ya göre bazı önemli değişiklikler dikkat çekiyor.
Öncelikle, cihazın incelmiş profili göze çarpıyor. Galaxy Z Fold Special Edition, katlanmamış haliyle 4,9 mm kalınlıkla önceki modele kıyasla biraz daha ince bir tasarıma sahip. Ancak bu zarif tasarım, bazı ödünlerle geliyor. Arka taraftaki kamera adası büyümüş ve standart oval yapı yerine köşeli bir şekle bürünmüş.
Görsellerde ayrıca, Z Fold 6 ile tanıtılan hafif yuvarlatılmış köşelere sahip düz çerçevenin bu modelde de korunduğu görülüyor. Cihazın geri kalan kısmı ise klasik Samsung detaylarını taşıyor. Güç düğmesi ve parmak izi sensörü sağ tarafa konumlandırılmış ve ses tuşları da bu düğmenin hemen üzerinde yer alıyor.
Arka panelde ise mat bir yüzey yerine fırçalanmış metal görünümü tercih edilmiş. Ancak bu materyal, dokunulduğunda metal hissi veren dokulu cam da olabilir. Ekran boyutlarına gelince, önceki modelden biraz daha büyük olan bu özel sürüm, 6,5 inçlik dış ekran ve 8 inçlik iç katlanabilir panelle donatılmış. Z Fold 6'nın 6,3 inçlik dış ekranı ve 7,6 inçlik iç ekranıyla karşılaştırıldığında, yeni modelin kullanıcıya daha geniş bir alan sunduğu söylenebilir.
Ancak, Galaxy Z Fold Special Edition'ın yalnızca Çin ve Güney Kore pazarlarında satışa sunulabileceği konuşuluyor. Samsung'un, bölgesel sınırlamalarla özel sürümler çıkardığı bilinen bir durum olduğu için bu cihazın uluslararası kullanıcılar için ulaşılmaz olma ihtimali oldukça kuvvetli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.