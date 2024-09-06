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    Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modelinin tasarımı sızdırıldı

    Katlanabilir akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Samsung, bir süredir pek çok sızıntıya konu olan Galaxy Z Fold Special Edition modelinde artık sona yaklaşıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modelinin tasarımı sızdırıl

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold Special Edition, sızıntılar sayesinde gizemini kaybetti. Cihazın genel tasarımı tanıdık olsa da, önceki model Z Fold 6'ya göre bazı önemli değişiklikler dikkat çekiyor.

    Öncelikle, cihazın incelmiş profili göze çarpıyor. Galaxy Z Fold Special Edition, katlanmamış haliyle 4,9 mm kalınlıkla önceki modele kıyasla biraz daha ince bir tasarıma sahip. Ancak bu zarif tasarım, bazı ödünlerle geliyor. Arka taraftaki kamera adası büyümüş ve standart oval yapı yerine köşeli bir şekle bürünmüş.

    Görsellerde ayrıca, Z Fold 6 ile tanıtılan hafif yuvarlatılmış köşelere sahip düz çerçevenin bu modelde de korunduğu görülüyor. Cihazın geri kalan kısmı ise klasik Samsung detaylarını taşıyor. Güç düğmesi ve parmak izi sensörü sağ tarafa konumlandırılmış ve ses tuşları da bu düğmenin hemen üzerinde yer alıyor.

    Arka panelde ise mat bir yüzey yerine fırçalanmış metal görünümü tercih edilmiş. Ancak bu materyal, dokunulduğunda metal hissi veren dokulu cam da olabilir. Ekran boyutlarına gelince, önceki modelden biraz daha büyük olan bu özel sürüm, 6,5 inçlik dış ekran ve 8 inçlik iç katlanabilir panelle donatılmış. Z Fold 6'nın 6,3 inçlik dış ekranı ve 7,6 inçlik iç ekranıyla karşılaştırıldığında, yeni modelin kullanıcıya daha geniş bir alan sunduğu söylenebilir.

    Ancak, Galaxy Z Fold Special Edition'ın yalnızca Çin ve Güney Kore pazarlarında satışa sunulabileceği konuşuluyor. Samsung'un, bölgesel sınırlamalarla özel sürümler çıkardığı bilinen bir durum olduğu için bu cihazın uluslararası kullanıcılar için ulaşılmaz olma ihtimali oldukça kuvvetli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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