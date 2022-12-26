Honor Tablet V8 Pro tanıtıldı: 144 Hz 2K ekran, Dimensity 8100 işlemci ve 10.050 mAh pil

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Honor markası 2022 yılını Honor Tablet V8 Pro'nun duyurusu ile kapattı. Çinli şirketin orta sınıf özelliklere sahip yeni tableti Xiaomi, Oppo ve Vivo markalarının benzer ürünleriyle kıyasıya bir rekabete girecek.

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Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8100 yonga setini temel alan cihaz 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri ile sunuluyor. Turuncu, mavi ve gri olmak üzere üç renk seçeneği mevcut.

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Tabletin ön tarafında 2.5K çözünürlük ve 144 Hz'e kadar dinamik yenileme hızı sunan 12.1 inçlik bir IPS ekran yer alıyor. Ayrıca 4.096 basınç hassasiyeti seviyesine sahip Magic Pencil 3 kalem desteği de var.

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IMAX Enhanced sertifikalı ilk tablet

Sekiz hoparlörle donatılan Honor Tablet V8 Pro, film izlerken "sinema deneyimi" vaat eden IMAX Enhanced sertifikasına sahip dünyanın ilk tableti olarak geldi. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi 35 watt hızlı şarj destekli 10.050 mAh pilinden alıyor.

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Tabletin arka tarafında 13 megapiksel, ön tarafında ise 5 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Kutudan ise Android 12 tabanlı MagicOS 7.0 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor. Son olarak Mavi ve gri versiyonun metal kasa, turuncu modelin eko-deri kaplama ile geldiğini belirtelim.

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Honor Tablet V8 Pro Fiyatları:

8 GB + 128 GB = 360 dolar

8 GB + 256 GB = 415 dolar

12 GB + 256 GB = 475 dolar

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