Samsung Galaxy S23 serisinin pil kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung hakkındaki sızıntılarıyla tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Galaxy S23 serisiyle ilgili önemli bir bilgiyi doğruladı. Böylelikle yeni amiral gemisi akıllı telefonların pil kapasitesi ve şarj gücü netleşmiş oldu.

Samsung Galaxy S23 Ultra nasıl olacak? İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Ahmed Qwaider tarafından paylaşılan orijinal gönderiye göre Galaxy S23'ün standart versiyonu 3.900 mAh pil ve 25 watt hızlı şarj desteğiyle gelecek. Galaxy S23+ modeli 4.700 mAh pil ve 45 watt hızlı şarj sunacak. Galaxy S23 Ultra ise 5.000 mAh pil ve 45 watt hızlı şarj ile karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S23: 3.900 mAh [25W]

Samsung Galaxy S23+: 4.700 mAh [45W]

Samsung Galaxy S23 Ultra: 5.000 mAh [45W]

Lansman için geri sayım başladı

Güney Koreli şirket merakla beklenen yeni telefonlarını önümüzdeki yılın başlarında duyuracak. Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'nın tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinin 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Galaxy S23 serisinin pil kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı