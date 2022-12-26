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    Samsung Galaxy S23 serisinin pil kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı

    Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını Şubat ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman yaklaşırken güvenilir bir kaynak Galaxy S23 serisinin pil kapasitesi ve şarj hızını açıkladı.
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    Galaxy S23 serisinin pil kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung hakkındaki sızıntılarıyla tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Galaxy S23 serisiyle ilgili önemli bir bilgiyi doğruladı. Böylelikle yeni amiral gemisi akıllı telefonların pil kapasitesi ve şarj gücü netleşmiş oldu.

    Ahmed Qwaider tarafından paylaşılan orijinal gönderiye göre Galaxy S23'ün standart versiyonu 3.900 mAh pil ve 25 watt hızlı şarj desteğiyle gelecek. Galaxy S23+ modeli 4.700 mAh pil ve 45 watt hızlı şarj sunacak. Galaxy S23 Ultra ise 5.000 mAh pil ve 45 watt hızlı şarj ile karşımıza çıkacak.

    • Samsung Galaxy S23: 3.900 mAh [25W]
    • Samsung Galaxy S23+: 4.700 mAh [45W]
    • Samsung Galaxy S23 Ultra: 5.000 mAh [45W]

    Lansman için geri sayım başladı

    Güney Koreli şirket merakla beklenen yeni telefonlarını önümüzdeki yılın başlarında duyuracak. Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'nın tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinin 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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