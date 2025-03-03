Lenovo, üstün özelliklere sahip iddialı bir model olan Yoga Pro 9i’yi resmen tanıttı

Lenovo, MWC 2025’te yeni nesil Yoga Pro 9i Aura Edition’ı tanıttı. Gelişmiş ekran teknolojisi, güçlü donanımı ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çeken bu model, özellikle yaratıcı profesyonellere ve yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor.

16 inçlik 3.2K PureSight Pro tandem OLED ekranıyla gelen cihaz, 3.200 x 2.000 piksel çözünürlüğe ve 1.600 nit tepe parlaklığına sahip. Dolby Vision HDR ve VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikalarıyla desteklenen bu ekran, renk doğruluğu konusunda iddialı. sRGB, Display P3 ve Adobe RGB renk gamlarını eksiksiz kapsayan panel, fotoğraf ve video düzenleme gibi profesyonel işler için ideal. Ayrıca, dokunmatik ekran seçeneği de sunuluyor.

Yoga Pro 9i Aura Edition, yapay zeka desteğini donanımıyla birleştirerek güçlü bir performans sunuyor. Intel Core Ultra 9 285H Arrow Lake-H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop GPU ile donatılan cihaz, toplamda 130W güç tüketimiyle yoğun işlem gücü gerektiren görevlerde yüksek verimlilik sağlıyor. 8GB GDDR7 VRAM’e sahip ekran kartı, oyun ve grafik düzenleme süreçlerinde güçlü bir performans sunarken, 64GB LPDDR5X RAM ve 1TB PCIe NVMe depolama alanı, akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Lenovo’nun özel AI destekli Creator Zone ve X Power yazılımları da performans ve soğutma yönetimini optimize ediyor.

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Dizüstü bilgisayar, 5MP web kamerası ve Dolby Atmos destekli altı hoparlörlü ses sistemiyle görüntülü görüşmeler ve multimedya deneyimi için de güçlü bir altyapı sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, iki USB4 Type-C, bir HDMI 2.1, iki USB 3.2 Gen1 Type-A, bir SD kart okuyucu ve 3.5mm kulaklık jakı bulunuyor. 84WHr bataryası ise uzun süreli kullanım vadediyor.

Tidal Teal (okyanus mavisi) ve Luna Grey (ay grisi) renk seçenekleriyle sunulacak olan Yoga Pro 9i Aura Edition, Haziran 2025’te 1.699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Güçlü donanımı, yapay zeka destekli yazılımları ve şık tasarımıyla, profesyonel kullanıcılar için cazip bir seçenek olacağa benziyor.

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Lenovo, Yoga Pro 9i Aura Edition modelini resmen tanıttı