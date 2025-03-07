Tecno Megabook S14 harici ekran kartı desteği ile geliyor

Tecno Megabook S14 neler sunuyor?
Tecno Megabook S14 dizüstü bilgisayar modelinde 14 inçlik 2800x1600 piksellik OLED ekran 120Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. Özel bir ışık sensörü parlaklığı otomatik olarak ayarlayabiliyor. 313 x 214 x 14.2mm ölçüleri olan cihaz 899 gram ağırlığında.
İşlemci tarafında Intel Core Ultra 225H, 255H, 155H ve 125H seçenekleri ile 12 çekirdekli Snapdragon X Elite (X1E-80-100) seçeneği sunuluyor. Tecno Ella asistanı da ilk kez cihaz üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmış.
Diğer bir dikkat çekici özellik harici ekran kartı desteğinin olması. Tecno güçlü Nvidia ekran kartları barındıran kutular olacağını belirtirken net bir model ismi vermiyor. 16 saate kadar kullanılabilen ürün 65W hızlı şarjı destekliyor. Tecno Megabook S14 ilerleyen dönemde satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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