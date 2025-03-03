Lenovo Yoga Pro 7i tanıtıldı: Güçlü performans ile güçlü yapay zeka

Yapay zeka için güçlü donanım
Lenovo'ya göre Yoga Pro 7i Aura, Lenovo X Power sayesinde 75 W TDP sunacak şekilde tasarlandı. Öte yandan kullanıcılar, 32 GB’a kadar LPDDR5X-8533 RAM ve 1 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD depolama seçenekleriyle yüksek hız ve geniş depolama kapasitesine sahip olabiliyor.
Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, 14.5 inçlik 3K (3.000 x 1.876) PureSight Pro OLED ekrana sahip. VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikalı olan bu ekran, 1.000 nit parlaklık sunarak canlı renkler ve derin siyahlar sağlıyor. Ayrıca, sRGB ve DisplayP3 renk gamlarının %100’ünü kapsayan ekran, Delta E <1 renk doğruluğu ile kutudan kalibre edilmiş olarak çıkıyor.
Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı özellikleriyle en hızlı kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Cihazın bağlantı noktaları arasında 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB4 Type-C (Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 2.1 destekli), 1x HDMI 2.1 (4K 60 Hz çıkış destekli), 1x SD kart okuyucu ve 3.5 mm kulaklık/mikrofon jakı yer alıyor. 84 WHr bataryası, uzun süreli kullanım için optimize edilirken, 5 MP yüksek çözünürlüklü web kamerası ise görüntülü görüşmeler için pakete dahil ediliyor.
Çıkış tarihi ve fiyat
Luna Grey renk seçeneğiyle sunulacak olan Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, Mart 2025’ten itibaren 1.399 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum