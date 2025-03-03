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    Lenovo Yoga Pro 7i tanıtıldı: Güçlü performans ile güçlü yapay zeka

    Lenovo, Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında Intel Arrow Lake-H ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli performans canavarı Yoga Pro 7i Aura Edition modelini resmen tanıttı.
    Lenovo Yoga Pro 7i tanıtıldı: Güçlü performans, güçlü yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Mobil Dünya Kongresi 2025’te (MWC 2025) Lenovo, Intel Arrow Lake-H işlemcili yeni nesil dizüstü bilgisayarı Yoga Pro 7i Aura Edition’ı tanıttı. Yüksek performanslı donanımı, 3K PureSight Pro OLED ekranı ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çeken bu model, içerik üreticiler ve profesyoneller için güçlü bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

    Yapay zeka için güçlü donanım

    Lenovo Yoga Pro 7i tanıtıldı: Güçlü performans, güçlü yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun Aura Edition olarak adlandırdığı ve Intel’in Copilot+ yapay zeka destekli PC kategorisine giren Yoga Pro 7i, Intel Core Ultra 9 285H işlemcisiyle yüksek performans vadediyor. Entegre Intel Arc grafik birimi ile gelen bu işlemci, özellikle içerik üretimi ve hafif oyun performansı açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

    Lenovo'ya göre Yoga Pro 7i Aura, Lenovo X Power sayesinde 75 W TDP sunacak şekilde tasarlandı. Öte yandan kullanıcılar, 32 GB’a kadar LPDDR5X-8533 RAM ve 1 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD depolama seçenekleriyle yüksek hız ve geniş depolama kapasitesine sahip olabiliyor.

    Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, 14.5 inçlik 3K (3.000 x 1.876) PureSight Pro OLED ekrana sahip. VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikalı olan bu ekran, 1.000 nit parlaklık sunarak canlı renkler ve derin siyahlar sağlıyor. Ayrıca, sRGB ve DisplayP3 renk gamlarının %100’ünü kapsayan ekran, Delta E <1 renk doğruluğu ile kutudan kalibre edilmiş olarak çıkıyor.

    Lenovo Yoga Pro 7i tanıtıldı: Güçlü performans, güçlü yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Cihaz, Lenovo’nun Yoga Premium Suite paketinin bir parçası olan yeni Yoga klavye ile geliyor. 1.5 mm tuş hareket mesafesi sunan bu klavye, su ve yağ tutmayan kaplama ile daha uzun ömürlü ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Ses tarafında ise 4 hoparlörlü Dolby Atmos destekli ses sistemi ve gelişmiş gürültü engelleyici mikrofonlar, kullanıcıların net ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi yaşamasına yardımcı oluyor.

    Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı özellikleriyle en hızlı kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Cihazın bağlantı noktaları arasında 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB4 Type-C (Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 2.1 destekli), 1x HDMI 2.1 (4K 60 Hz çıkış destekli), 1x SD kart okuyucu ve 3.5 mm kulaklık/mikrofon jakı yer alıyor. 84 WHr bataryası, uzun süreli kullanım için optimize edilirken, 5 MP yüksek çözünürlüklü web kamerası ise görüntülü görüşmeler için pakete dahil ediliyor.

    Çıkış tarihi ve fiyat

    Luna Grey renk seçeneğiyle sunulacak olan Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, Mart 2025’ten itibaren 1.399 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

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    -OFLU- 18 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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