Facebook, Instagram ve Threads'de Topluluk Notları özelliği teste başlıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, X'de (Twitter) yer alan Topluluk Notları (Community Notes) özelliğini 18 Mart'tan itibaren test etmeye başlayacağını açıkladı. Özellik ilk olarak ABD'de Facebook, Instagram ve Threads'te kullanıma sunulacak. Ancak Meta, Topluluk Notları yazma ve derecelendirme sistemini test ederken notları başlangıçta herkese açık olarak yayınlamayacak.

Meta, paylaşılan içeriklerin doğruluğunu kontrol etmeyi sağlayan Topluluk Notları özelliğini ilk defa Ocak ayında duyurdu ve programın önyargıya daha az eğilimli olacağını söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 200.000 potansiyel katılımcı bekleme listesine kaydoldu. Şirket, programa kademeli ve rastgele katılımcı kabul edeceğinden, herkes lansmanda Topluluk Notları yazıp derecelendiremeyecek.

Tam Boyutta Gör

X'in yaklaşımı benimsenecek

Meta, yaptığı paylaşımda, Topluluk Notları konusunda X’in yaklaşımını benimsediğini açıkladı. Buna göre kullanıcılar notlar yazıp değerlendirebilecek ancak farklı bakış açılarına sahip katkı sağlayıcılar genel olarak aynı fikirde olmadıkça bu notlar yayımlanmayacak. Ayrıca Meta, değerlendirme sistemi için X’in açık kaynaklı algoritmasını kullanıyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği ile AI sohbet robotları oluşturun 5 gün önce eklendi

Meta ayrıca, Topluluk Notları'nın 500 karakter sınırına sahip olacağını ve buradaki bilgileri destekleyen bir bağlantı içermesi gerekeceğini söylüyor. Kullanıcılara görünür hale geldiklerinde ise notların yazar isimleri başlangıçta gösterilmeyecek. Şirket, notların kimin yazdığına göre değil, ekledikleri bağlamın ne kadar faydalı olduğuna göre değerlendirilmesini istiyor.

Topluluk Notları'na katkıda bulunmak için kullanıcıların 18 yaşından büyük olması, 6 aydan daha eski geçerli bir hesaba sahip olması ve doğrulanmış bir telefon numarasına veya iki faktörlü kimlik doğrulamasına sahip olması gerekiyor. Topluluk Notları İngilizce, İspanyolca, Çince, Vietnamca, Fransızca ve Portekizce olarak mevcut olacak. Meta, gelecekte Topluluk Notları'nı küresel olarak genişletmeyi planlasa da, ABD dışında üçüncü taraf doğruluk kontrol sistemini kullanmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Facebook ve Instagram'da Topluluk Notları özelliği teste başlıyor