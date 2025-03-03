Lenovo ThinkBook Flip: Bu dizüstü oldukça ilginç görünüyor

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Tam Boyutta Gör Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’te dikkat çeken duyurulardan biri, Lenovo’nun ThinkBook Flip kod adlı yeni konsept dizüstü bilgisayarı oldu. Şirket, iş ve üretkenlik odaklı laptop modellerine yenilikçi ekran teknolojilerini entegre etmeye devam ederken, Flip modeliyle dikey ekran deneyimine farklı bir boyut kazandırıyor.

Çok sayıda modu var

ThinkBook Flip’in en dikkat çekici özelliği, esnek OLED ekranı sayesinde farklı modlarda kullanılabilmesi. Cihaz, geleneksel bir 13.1 inç dizüstü bilgisayar formunda çalışabiliyor, tamamen katlandığında 12.9 inç boyutunda bir tablet haline gelebiliyor veya ekran dik konuma getirildiğinde 18.1 inçlik devasa bir dikey ekran sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, bu cihazda ThinkBook Plus Gen 6 modelinde kullanılan aynı OLED paneli tercih etti. Ancak Flip’te bu panel, cihazın ana ekranına entegre bir şekilde geriye doğru katlanıyor. Bu tasarım, mekanik motorların kullanımını ortadan kaldırarak maliyetin düşmesine yardımcı olurken, ekranın kullanılmayan bölümlerinin içeride kalmasını da engelliyor.

Tam Boyutta Gör Flip’in en büyük avantajlarından biri, ekranın arka yüzünün de aktif olarak kullanılabilmesi. Bu sayede, bir sunum sırasında ekranın arka kısmını ikinci bir ekran olarak kullanarak harici bir monitöre veya projektöre ihtiyaç duymadan içerik paylaşımı yapmak mümkün. Ancak cihazın alameti farikası ise ekranın tamamen açılarak 18.1 inç boyutundaki 2000 x 2664 piksel çözünürlüğündeki OLED paneli kullanıcıya servis etmesi. Dikey ekran sayesinde kodlama, uzun belgeleri görüntüleme veya web sayfalarını incelemek için kullanıştı.

Ürün olmaya aday bir konsept

Tam Boyutta Gör Flip’in dikkat çeken bir diğer özelliği, geleneksel touchpad’in yerini alan Smart ForcePad dokunmatik alanı. Bu yenilikçi trackpad, LED aydınlatmalı üç farklı dokunmatik katman sunuyor. Kullanıcılar, bu alanı bir sayısal tuş takımı olarak kullanabilir, ekran görüntüsü alma veya mikrofonu kapatma gibi hızlı erişim işlevleri ekleyebilir ya da özel bir uygulama başlatıcısı olarak ayarlayabilir. Lenovo’nun araştırma ekibinden Samuel Shang, şirketin idealinde touchpad’in yerine tamamen bir akıllı telefon ekranı koyma fikri olduğunu ancak bunun maliyetleri artıracağı için şimdilik daha uygun bir çözüm geliştirdiklerini belirtiyor.

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Donanım tarafında ise Lenovo, Flip’in piyasaya sürülmesi durumunda güçlü bileşenlerle donatılacağını öngörüyor. Cihazın, Intel Ultra 7 işlemci, 32GB LPDDR5X RAM, PCIe SSD depolama, Thunderbolt 4 bağlantı noktaları ve parmak izi okuyucu ile gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla ThinkBook Flip, şu an için sadece bir konsept olsa da bir ürün olmak için aslında her şeye sahip.

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