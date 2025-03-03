Lenovo ThinkBook Flip: Bu dizüstü oldukça ilginç görünüyor

ThinkBook Flip’in en dikkat çekici özelliği, esnek OLED ekranı sayesinde farklı modlarda kullanılabilmesi. Cihaz, geleneksel bir 13.1 inç dizüstü bilgisayar formunda çalışabiliyor, tamamen katlandığında 12.9 inç boyutunda bir tablet haline gelebiliyor veya ekran dik konuma getirildiğinde 18.1 inçlik devasa bir dikey ekran sunabiliyor.
Ürün olmaya aday bir konsept
Donanım tarafında ise Lenovo, Flip’in piyasaya sürülmesi durumunda güçlü bileşenlerle donatılacağını öngörüyor. Cihazın, Intel Ultra 7 işlemci, 32GB LPDDR5X RAM, PCIe SSD depolama, Thunderbolt 4 bağlantı noktaları ve parmak izi okuyucu ile gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla ThinkBook Flip, şu an için sadece bir konsept olsa da bir ürün olmak için aslında her şeye sahip.
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum