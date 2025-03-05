Samsung, valize dönüşebilen katlanabilir ekranlı laptop konseptini sergiledi

18,1 inç büyüklüğünde ve 2.000 x 2.664 piksel çözünürlüğünde QD-OLED ekrana sahip olan cihaz kapatıldığında bir valize dönüşüyor ve kulplarından tutularak rahatlıkla taşınabiliyor.
Samsung Display, katlanabilir ekranın güvenilir bir şekilde çalışması için 4,5R katlama yarıçapına sahip olduğunu belirtiyor. 184 PPI piksel yoğunluğuna sahip ekran, Galaxy Book4 Ultra'nın 212 PPI panelinden biraz daha düşük olsa da keskin ve canlı görseller sunuyor. Cihazın, bir ürün olarak piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
Samsung Display fuarda ayrıca, "Asymmetric Flip” adı verilen ve Galaxy Z Flip serisine benzer ancak iki katlanma noktasına sahip konseptini, kitap şeklinde üçe katlanır Flex G'nin yeni versiyonunu ve katlanabilir ekranlı taşınabilir konsolu Flex Gaming'i tanıtttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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