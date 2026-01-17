Honor, Watch GS 5'i tanıtmaya başladı: 23 gün pil ömrü ve dahası

Honor Watch GS 5 özellikleri
Watch GS 5, önceki GS modellerinde kullanılan yuvarlak kasa tasarımını korurken daha ince ve hafif bir gövdeyle geliyor. Honor’un paylaştığı bilgilere göre saat 9,9 mm kalınlığa ve 26 gram ağırlığa sahip. Pil tarafında ise Bluetooth modunda 23 güne kadar kullanım süresi sunuluyor. Bu değer, GS 5’i sınıfındaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatler arasına yerleştiriyor.
Watch GS 5, standart sağlık takibi tarafında da sürekli kalp atış hızı ölçümü, SpO₂ takibi, stres seviyesi analizi ve uyku izleme gibi özellikler sunuyor. Günlük kullanım tarafında ise uçuş, yüksek hızlı tren ve taksi gibi ulaşım hatırlatmaları öne çıkıyor. Ekran özellikleri resmi olarak doğrulanmış değil ancak tasarım çizgileri, önceki GS modellerinde kullanılan 1,43 inç AMOLED panelle benzer olacağını doğruluyor.
Hatırlanacağı üzere Honor Watch GS 4, Mart 2024’te 949 yuan başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Watch GS 5’in de benzer bir fiyat aralığında konumlanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: