Honor, Watch GS 5'i tanıtmaya başladı: 23 gün pil ömrü ve dahası

Tam Boyutta Gör Honor, yeni nesil akıllı saati Watch GS 5'i duyurmaya başladı. Çin’de 19 Ocak itibarıyla ön siparişe açılacak model, GS serisinde bu kez sağlık takibini merkeze alıyor. Şık tasarım, yeni analiz ve tarama araçları, Watch GS 5'in temel odak noktası konumunda. İşte özellikleri ve fiyatı...

Honor Watch GS 5 özellikleri

Watch GS 5, önceki GS modellerinde kullanılan yuvarlak kasa tasarımını korurken daha ince ve hafif bir gövdeyle geliyor. Honor’un paylaştığı bilgilere göre saat 9,9 mm kalınlığa ve 26 gram ağırlığa sahip. Pil tarafında ise Bluetooth modunda 23 güne kadar kullanım süresi sunuluyor. Bu değer, GS 5’i sınıfındaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatler arasına yerleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Sağlık özellikleri tarafında en dikkat çekici yenilik, ani kalp durması risk tarama fonksiyonu. Honor, bu özelliği sektörde bir ilk olarak konumlandırıyor. Sistem, kalp ritmi verileri ve ilgili biyometrik sinyalleri analiz ederek potansiyel risklere karşı erken uyarılar üretiyor. Buna ek olarak, genel kalp sağlığı eğilimlerini izleyen kardiyovasküler risk değerlendirme aracı da sunuluyor.

Watch GS 5, standart sağlık takibi tarafında da sürekli kalp atış hızı ölçümü, SpO₂ takibi, stres seviyesi analizi ve uyku izleme gibi özellikler sunuyor. Günlük kullanım tarafında ise uçuş, yüksek hızlı tren ve taksi gibi ulaşım hatırlatmaları öne çıkıyor. Ekran özellikleri resmi olarak doğrulanmış değil ancak tasarım çizgileri, önceki GS modellerinde kullanılan 1,43 inç AMOLED panelle benzer olacağını doğruluyor.

Hatırlanacağı üzere Honor Watch GS 4, Mart 2024’te 949 yuan başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Watch GS 5’in de benzer bir fiyat aralığında konumlanması bekleniyor.

