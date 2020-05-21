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    Honor X10 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    40MP Sony IMX600 RYYB ana sensör, Kirin 820 yonga seti, 9 bant destekli 5G modem gibi özellikleri uygun fiyat etiketi ile birleştiren Honor X10 5G oldukça iddialı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor X10 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Honor markasının en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu sloganıyla hazırladığı Honor X10 5G modeli resmiyet kazandı. Uygun fiyatı ve donanımı yanında geniş 5G altyapı desteği de modelni avantajları arasında.

    Honor X10 5G özellikleri ve fiyatı

    Honor X10 5G modelinde 6.63 inçlik IPS LCD ekran bizi karşılıyor. Mekanizmalı ön kamera sayesinde ekran-çerçeve oranı oldukça agresif bir seviyeye çıkıyor. 20:9 görüntü oranına sahip ekran 90Hz tazeleme hızı ve 180Hz dokunma örnekleme hızı sunuyor.

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    Modele 7nm sürecindeki Kirin 820 yonga seti eşlik ediyor. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Kirin 820 grafik tarafında da Mali-G57 MP6 birimi barındırıyor. Enerji verimliliği ve tatmin edici performans yanında 9 farklı 5G bandını destekleyen yonga seti; Huawei teknolojileri sayesinde 1Gbps aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca ISP 5.0 görüntü işlemcisi amiral gemisi seviyesinde fotoğraf işleme yeteneği kazandırıyor.

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    Honor X10 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolama teknolojileri ile akıcı bir sistem sunan telefon Nano SD kartlar ile genişletilebiliyor. 4300MAh kapasiteli batarya ise 22.5W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde daha fazla ışık alabilen Sony IMX600 RYYB ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Görüntü işlemcisi ile birlikte hızlı otomatik odaklama, gelişmiş gece modu, 960fps yavaş çekim, ISO 153600 gibi avantajlar elde ediliyor.

    Yan tarafta yer alan parmak izi okuyucu 0.3 saniyede tarama yapabiliyor. Huawei mobil servisleri ile gelen Honor X10 5G modelinin fiyat seçenekleri şu şekilde:

    Honor X10 5G 6 GB RAM + 64 GB – 267$

    Honor X10 5G 6 GB RAM + 128 GB – 309$

    Honor X10 5G 8 GB RAM + 128 GB – 337$



    https://www.gizmochina.com/2020/05/20/honor-x10-5g-launched-with-6-63-inch-notch-less-display-kirin-820-40mp-triple-cameras-for-1899-yuan-267/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    omaha 1 sa.
    Her gün yeni bir telefon duyuruluyor. Ama ne gören var ne de kullanan var. Nerede bu yeni telefonlar?
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 3 sa.
    Şu telefonun en pahalısı normal şartlar altında maksimum 4000 lira olmalı, tabii ülkeye gelirse. Ülkemizde Honor modelleri bulunamıyor, özellikle Google yasağından sonra Huawei'nin işi daha zor. Yoksa Honor 30 pro'yu gözüm kapalı alırım.
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    sonere3818@gmail.com 1 sa. Usbehci
    Kardeş sen alırsın ben alırım ama adamları kurtarmaz çoğu insan teknoloji ile pek arası yok sen ben yaparız bir şekilde apk falan ama anlamayan adam ne yapsın yoksa güzel cihazlar fiyatına göre honorlar çok iyi.
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    FlyingUnderpants 4 sa.
    Türk ekonomisi 2022 yılında düzeldiğinde kendime portakal rengi bir telefon almak istiyorum. Hayırlısı.
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