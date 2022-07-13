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    Honor X40i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    İki farklı depolama seçeneğine sahip Honor X40i, bugün Çin'de tanıtıldı. Dört farklı renk seçeneğiyle gelen telefon gücünü MediaTek'in Dimensity 700 yonga setinden alıyor.
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    Honor X40i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Honor'un en yeni orta segment telefonu bugün erken saatlerde Çin'de duyuruldu. FHD+ çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LCD panel ve MediaTek'in Dimensity 700 yonga seti ile donatılan Honor X40i, dört farklı renk seçeneğiyle tanıtıldı.

    Honor X40i'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

    Honor X40i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 6.7 inç LCD panel, 60Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 700
    • RAM: 8 veya 12 GB
    • Depolama: 128 veya 256 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6.1)
    • Arka kamera: 50MP + 2MP 
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 4.000 mAh, 40W hızlı şarj
    • Ağırlık: 175 gr
    • Renk: Gül pembesi, Gümüş, Yeşil ve Siyah

    Honor X40i gül pembesi, gümüş, yeşil ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelmekte. 8GB RAM ve 128GB depolamaya sahip versiyonu yaklaşık 240 dolar fiyat etiketine sahipken 12GB RAM ve 256GB depolamaya sahip versiyonu yaklaşık 300 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Ön satışlar ise Çin'de 22 Temmuz'da başlayacak.

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