Honor X40i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Honor'un en yeni orta segment telefonu bugün erken saatlerde Çin'de duyuruldu. FHD+ çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LCD panel ve MediaTek'in Dimensity 700 yonga seti ile donatılan Honor X40i, dört farklı renk seçeneğiyle tanıtıldı.

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Honor X40i'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

Ekran: 6.7 inç LCD panel, 60Hz yenileme hızı

6.7 inç LCD panel, 60Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 8 veya 12 GB

8 veya 12 GB Depolama: 128 veya 256 GB

128 veya 256 GB İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6.1)

Android 12 (Magic UI 6.1) Arka kamera: 50MP + 2MP

50MP + 2MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 4.000 mAh, 40W hızlı şarj

4.000 mAh, 40W hızlı şarj Ağırlık: 175 gr

175 gr Renk: Gül pembesi, Gümüş, Yeşil ve Siyah

Honor X40i gül pembesi, gümüş, yeşil ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelmekte. 8GB RAM ve 128GB depolamaya sahip versiyonu yaklaşık 240 dolar fiyat etiketine sahipken 12GB RAM ve 256GB depolamaya sahip versiyonu yaklaşık 300 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Ön satışlar ise Çin'de 22 Temmuz'da başlayacak.

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