Honor yeni bir akıllı saat modeli üzerinde çalışıyor

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Honor, yeni bir akıllı saat modeliyle teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. TUR-L19 model numarasıyla Çin’de sertifikalanan bu cihaz, markanın bir önceki modeli olan Honor Watch 5’in geliştirilmiş bir versiyonu olarak değerlendiriliyor. Yeni modelin sunduğu yenilikler ve özellikler, akıllı saat pazarında dikkat çekmeye aday.

Sızdırılan bilgilere göre TUR-L19, uydu iletişimi desteği ile öne çıkıyor. Bu yenilikçi özellik, China Mobile ve China Unicom eSIM operatörleriyle uyumlu çalışıyor. Cihazın yuvarlak bir tasarıma sahip olacağı ve 480 mAh kapasiteli bir bataryayı destekleyen kablosuz şarj sistemiyle geleceği belirtiliyor. Ayrıca Bluetooth, GPS, NFC ve Beidou gibi bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındıracak.

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Henüz yazılım ve donanım iyileştirmelerine dair detaylar açıklanmamış olsa da, bu yeni modelin kullanıcı deneyimini bir adım ileriye taşıması bekleniyor. Şirket, önceki modellerde olduğu gibi, bu cihazda da sağlık ve spor takibine önem veriyor olabilir.

Örnek teşkil eden Honor Watch 5 modeli, 1.85 inçlik AMOLED ekranı, hafif yapısı ve dayanıklı malzemeleriyle kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Ekran çözünürlüğü 450 x 390 piksel olan bu model, 60Hz yenileme hızına sahip. Sağlık takibi için gelişmiş kalp sağlığı ölçümleri, stres analizi, uyku takibi ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi özellikler sunuyor. Üstelik 97 spor modu, bağımsız GPS desteği ve 5000’den fazla saat yüzü seçeneğiyle dikkat çekiyor. 480 mAh bataryasıyla, kullanım moduna bağlı olarak 3 ila 15 gün arasında bir pil ömrü sunuyor.

Yeni TUR-L19’un bu özelliklerin üzerine çıkması bekleniyor. Akıllı saat pazarına güçlü bir giriş yapması öngörülen modelin, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak yenilikler sunması umut ediliyor. Tanıtım ve satış tarihi henüz açıklanmasa da, cihazın kısa süre içinde teknoloji raflarındaki yerini alması bekleniyor.

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Honor yeni bir akıllı saat modeli üzerinde çalışıyor