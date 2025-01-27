Nintendo Switch 2 için konuşulan muhtemel fiyatlar, oyunseverlerin canını sıkabilir

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Nintendo’nun merakla beklenen yeni oyun konsolu Switch 2, oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. 16 Ocak’ta yapılan duyurunun ardından, en çok tartışılan konu ise cihazın fiyatı. İlk gelen bilgiler, Switch 2’nin 2017’de 299 dolar fiyatla piyasaya sürülen orijinal Switch’e göre daha pahalı olacağını gösteriyor.

Fiyatla ilgili çeşitli söylentiler ve sızıntılar, konsolun 399 ila 499 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olabileceğine işaret ediyor. Bu artış, hem beklenen teknolojik yükseltmeler hem de enflasyon gibi ekonomik faktörlerle ilişkilendiriliyor. İtalya merkezli bir perakendeci olan GamesandMovies.it, cihazı 364,99 euro (yaklaşık 383 dolar) fiyatla ön siparişe açtı. Bu bilgi doğruysa, Amerika’da fiyatın 350 dolar civarında olması muhtemel. Ancak bazı kaynaklar, özellikle Mario Kart gibi popüler oyunlarla sunulabilecek özel paketlerle fiyatın 449 veya 499 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor.

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Switch 2’nin daha büyük ve muhtemelen OLED bir ekranla gelmesi, daha güçlü işlemcilerle desteklenmesi gibi özellikler, fiyat artışını makul kılabilecek önemli unsurlar olarak görülüyor. Bununla birlikte, perakendecilerin ön sipariş listelerinde kullandıkları fiyatların genellikle tahmini olduğu unutulmamalı. Bu nedenle, resmi bilgiler için 2 Nisan’da düzenlenecek Nintendo Direct etkinliği bekleniyor. Bu etkinlikte, konsolun tüm detaylarının yanı sıra fiyatının ve çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.

Orijinal Switch’in 130 milyonun üzerinde satışa ulaşması, Switch 2 için beklentileri oldukça yükseltiyor. Ancak Nintendo, bu yeni modelin fiyatını hem sıkı hayran kitlesine hem de ilk cihazın başarısında önemli rol oynayan daha geniş bir kullanıcı tabanına hitap edecek şekilde belirlemek zorunda.

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Nintendo Switch 2'nin fiyatı ne kadar? İşte son bilgiler