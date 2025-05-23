Xiaomi Apple’a kafa tutuyor, ilk modemini duyurdu

Xiaomi Watch S4 yeni modem ile geliyor
Xiaomi’nin milyarlarca dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği yonga projesi sadece taşınabilir cihazları değil giyilebilir cihazları ve muhtemelen akıllı ev aletlerini de kapsayacak. Saatte yer verilen Xring T1 yongası da bunu gösteriyor.
Yonga firmanın geliştirdiği 4G LTE modemi barındıran ilk cihaz olacak. Bu haliyle Apple’a farklı bir alanda da rakip olduğunu söyleyebiliriz. Yeni modem orijinal saate göre yüzde 35 daha verimli bir çalışma ortamı sunuyor. Ayrıca uzaktan kamera kontrolüne geçtiğinizde saat ekranı bir vizör haline geliyor.
Hücresel bağlantı ile 9 güne kadar kullanılabilen saat, yoğun kullanımda ise 4 günü görüyor. Standart kullanımda ise 15 güne çıkıyor. 1.43 inçlik ekran ise farklı olarak Dragon Glass ile sağlamlaştırılmış. Xiaomi Watch S4 yeni versiyon 180$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.
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