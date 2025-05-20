Google, Wear OS 6'yı tanıttı: Yeni tasarım, gelişmiş özelleştirme ve fazlası

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Tam Boyutta Gör Google, 2025 I/O etkinliğinde Wear OS 6'yı resmi olarak tanıttı. Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan kapsamlı bir tasarım yeniliğiyle geliyor. Geliştirici önizleme sürümüyle yayınlanan Wear OS 6, özellikle Material 3 Expressive adı verilen yeni tasarım diliyle dikkat çekiyor. Zaten bu tasarım dili Android 16’da da merkezde yer alıyor.

Yeni bir tasarım

Google’ın bu ay başında tanıttığı Material 3 Expressive tasarım dili, Wear OS 6’ya bütüncül bir görünüm kazandırıyor. Yeni sürümle birlikte, uygulama kutucukları artık sistemin varsayılan yazı tipini kullanıyor. Dinamik temalandırma özelliği ise uygulama ve kutucukların renk paletini, saat kadranının renkleriyle uyumlu hale getiriyor. Böylece kullanıcılar daha akıcı ve bütünleşik bir deneyimle karşılaşıyor.

Wear OS 6, saat kadranı deneyimini de geliştiriyor. Ortam modundan etkileşimli moda geçişler artık animasyonlarla destekleniyor. Ayrıca, fotoğraf tabanlı kadranlara yönelik özelleştirme seçenekleri genişletilmiş durumda.

Geliştiriciler unutlmadı

Google, geliştiriciler için de önemli yenilikler sunuyor. Yeni tasarım yönergeleri ve Figma tasarım dosyaları ile uygulama geliştirme süreci daha esnek hale geliyor. Ayrıca, Wear Compose Material 3 ve yeni Wear Protolayout kütüphaneleri sayesinde geliştiriciler artık daha zengin renk şemaları, tipografi seçenekleri ve dinamik şekillerle çalışabiliyor. Bu da, farklı ekran boyutlarına daha iyi uyum sağlayan, dairesel saat arayüzlerine daha uygun uygulamalar geliştirilmesini mümkün kılıyor.

Yeni üç bölmeli kutucuk düzeni — başlık, ana içerik ve alt alan — özellikle farklı ekran boyutlarında tutarlı bir kullanıcı arayüzü sunmak amacıyla tasarlanmış. Google ayrıca butonlar, ilerleme çubukları ve kaydırma göstergeleri gibi bileşenleri de yeniden tasarlayarak bu bütünlüğü destekliyor.

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Google, Wear OS 6 öncesinde Wear OS 5.1’e de bazı önemli özellikler ekliyor. Pixel Watch kullanıcıları artık CredentialManager API sayesinde saat üzerinden geçiş anahtarı (passkey) doğrulaması gerçekleştirebilecek. Ayrıca medya deneyimi de zenginleşiyor. Yeni medya kontrolleri, kullanıcıların podcast’leri ileri/geri sarmasına olanak tanıyor. Uyumlu uygulamalarda çalma listeleri, karıştır, beğen ve tekrar et gibi gelişmiş kontrol seçenekleri içeren yeni bir menü de sunulacak.

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