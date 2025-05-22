Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI’ın yapay zeka cihazı hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı

    OpenAI, Apple’ın eski tasarım dehası Jony Ive’ın io adındaki donanım şirketini satın aldı. Ve şimdi yeni bir rapor, OpenAI’ın yaklaşan yapay zekalı cihazı hakkındaki ilk bilgileri ortaya çıkardı.

    OpenAI’ın yapay zeka cihazı hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ile yürüttüğü gizemli donanım projesi hakkında ilk somut bilgileri çalışanlarıyla paylaştı. Bilindiği üzere OpenAI, Ive’ın kurduğu ve “io” adını taşıyan girişimi 6,5 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Bu satın almanın, OpenAI için 1 trilyon dolarlık bir değer yaratabileceği düşünülüyor.

    100 milyon "yapay zeka yoldaşı" yolda

    WSJ’nin haberine göre Altman, bu yeni projenin şirket tarihindeki “en büyük iş” olabileceğini belirtti. Hedef ise devasa: OpenAI, yakın gelecekte 100 milyon adet yeni nesil AI destekli cihazı kullanıcılarla buluşturmak istiyor.

    Projenin merkezinde ise “ekransız” bir gelecek vizyonu var. Altman ve Ive, insanların ekranlara bağımlı hale geldiği günümüzden farklı olarak, çevresinin farkında olan, kullanıcıya entegre çalışan, cepte ya da masada sessizce yer alabilecek bir yapay zeka cihazı tasarlıyor. Bu cihazın, bir donanım ürünü olmanın ötesinde, kullanıcılarla OpenAI arasında doğrudan bir etkileşim kanalı kurması hedefleniyor. Tüm bunlar kulağa çok fazla “Her” gibi geliyor olsa da OpenAI’ın cihazı ne bir telefon ne de bir giyilebilir teknoloji olacak.

    Altman, cihazın bir gözlük olmayacağını ve Ive’ın vücuda takılan cihazlara karşı şüpheli yaklaştığını söyledi. Tasarımda ise bir yeni nesil donanımda söz ediliyor.  Şirket, ilk etapta 100 milyon cihazı aynı anda üretmeyecek; ancak bu sayıya tarihte görülmemiş bir hızla ulaşmayı hedefliyor. Altman hedefin önümüzdeki yılın sonlarına doğru bir cihaz piyasaya sürmek olduğunu söyledi. OpenAI ve io arasındaki ilişki ise bundan 18 ay öncesine dayanıyor ve halihazırda ortaya belirli bir cihaz çıkmış durumda.

    Cihazın piyasaya sürülmesine kadar geçecek süreçte gizliliğin kritik olduğunu vurgulayan Altman, rekabetin yoğun olduğu teknoloji dünyasında, fikirlerinin kopyalanmaması adına projeyi "sessiz" bir şekilde geliştiriyor. Her ne kadar gizlilik esas olsa da ilk detayların WSJ’ye sızdırıldığı da bir gerçek.

    Kolay bir iş değil

    OpenAI’ın yapay zeka cihazı hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekayı merkeze alan donanımların sayısı son yıllarda artıyor. Rabbit R1 ve Humane Ai Pin gibi donanımları gördük. Hatta Altman, Humane’in yatırımcılarındandı. Jony Ive ise bunların çok kötü ürünler olduğunu söylüyor. Öte yandan yapay zekalı akıllı gözlükler de giderek yaygınlaşıyor. Yani, rekabetsiz bir ortam yok.

    Bir diğer detay da maliyet. Üstelik OpenAI halihazırda büyük mali kayıplarla mücadele ediyor. Şirketin 2029 yılına kadar kâr etmeyi beklemediği ve o tarihe kadar yaklaşık 44 milyar dolarlık zarar öngördüğü belirtiliyor.

    Ek olarak Altman ve Ive, mevcut cihazların artık yapay zekanın sunduğu potansiyele yanıt veremediğine inanıyor. ChatGPT insanların teknolojinin gücüne ilişkin beklentilerini değiştirmiş olsa da, hala eski bir paradigma içinde kullanılıyor: bir dizüstü bilgisayar tutmak, bir web sitesi açmak ve bir şeyler yazıp beklemek. OpenAI’ın yaklaşan cihazı bu paradigmayı kırmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/05/21/openais-next-big-bet-wont-be-a-wearable-report/ https://www.wsj.com/tech/ai/what-sam-altman-told-openai-about-the-secret-device-hes-making-with-jony-ive-f1384005
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    passolig para çekme floorpan parke yorum türk telekom hat devir ücreti otomatik arabada akü biterse son ekstreden kalan borç ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum