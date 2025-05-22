OpenAI’ın yapay zeka cihazı hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ile yürüttüğü gizemli donanım projesi hakkında ilk somut bilgileri çalışanlarıyla paylaştı. Bilindiği üzere OpenAI, Ive’ın kurduğu ve “io” adını taşıyan girişimi 6,5 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Bu satın almanın, OpenAI için 1 trilyon dolarlık bir değer yaratabileceği düşünülüyor.

100 milyon "yapay zeka yoldaşı" yolda

WSJ’nin haberine göre Altman, bu yeni projenin şirket tarihindeki “en büyük iş” olabileceğini belirtti. Hedef ise devasa: OpenAI, yakın gelecekte 100 milyon adet yeni nesil AI destekli cihazı kullanıcılarla buluşturmak istiyor.

Projenin merkezinde ise “ekransız” bir gelecek vizyonu var. Altman ve Ive, insanların ekranlara bağımlı hale geldiği günümüzden farklı olarak, çevresinin farkında olan, kullanıcıya entegre çalışan, cepte ya da masada sessizce yer alabilecek bir yapay zeka cihazı tasarlıyor. Bu cihazın, bir donanım ürünü olmanın ötesinde, kullanıcılarla OpenAI arasında doğrudan bir etkileşim kanalı kurması hedefleniyor. Tüm bunlar kulağa çok fazla “Her” gibi geliyor olsa da OpenAI’ın cihazı ne bir telefon ne de bir giyilebilir teknoloji olacak.

Altman, cihazın bir gözlük olmayacağını ve Ive’ın vücuda takılan cihazlara karşı şüpheli yaklaştığını söyledi. Tasarımda ise bir yeni nesil donanımda söz ediliyor. Şirket, ilk etapta 100 milyon cihazı aynı anda üretmeyecek; ancak bu sayıya tarihte görülmemiş bir hızla ulaşmayı hedefliyor. Altman hedefin önümüzdeki yılın sonlarına doğru bir cihaz piyasaya sürmek olduğunu söyledi. OpenAI ve io arasındaki ilişki ise bundan 18 ay öncesine dayanıyor ve halihazırda ortaya belirli bir cihaz çıkmış durumda.

OpenAI, Jony Ive'nin şirketini 6,5 milyar dolara satın alıyor 18 sa. önce eklendi

Cihazın piyasaya sürülmesine kadar geçecek süreçte gizliliğin kritik olduğunu vurgulayan Altman, rekabetin yoğun olduğu teknoloji dünyasında, fikirlerinin kopyalanmaması adına projeyi "sessiz" bir şekilde geliştiriyor. Her ne kadar gizlilik esas olsa da ilk detayların WSJ’ye sızdırıldığı da bir gerçek.

Kolay bir iş değil

Tam Boyutta Gör Yapay zekayı merkeze alan donanımların sayısı son yıllarda artıyor. Rabbit R1 ve Humane Ai Pin gibi donanımları gördük. Hatta Altman, Humane’in yatırımcılarındandı. Jony Ive ise bunların çok kötü ürünler olduğunu söylüyor. Öte yandan yapay zekalı akıllı gözlükler de giderek yaygınlaşıyor. Yani, rekabetsiz bir ortam yok.

Bir diğer detay da maliyet. Üstelik OpenAI halihazırda büyük mali kayıplarla mücadele ediyor. Şirketin 2029 yılına kadar kâr etmeyi beklemediği ve o tarihe kadar yaklaşık 44 milyar dolarlık zarar öngördüğü belirtiliyor.

Ek olarak Altman ve Ive, mevcut cihazların artık yapay zekanın sunduğu potansiyele yanıt veremediğine inanıyor. ChatGPT insanların teknolojinin gücüne ilişkin beklentilerini değiştirmiş olsa da, hala eski bir paradigma içinde kullanılıyor: bir dizüstü bilgisayar tutmak, bir web sitesi açmak ve bir şeyler yazıp beklemek. OpenAI’ın yaklaşan cihazı bu paradigmayı kırmayı hedefliyor.

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