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HP, Çin'de yeni PC üretimi tesisi kuruyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP, Çin'de yeni PC üretimi tesisi kuruyor
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PC ve komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan HP, küresel ekonomi ve finans sektöründe yaşanan sıkıntıya rağmen Çin'de yeni bir PC üretim tesisi inşa edeceğini duyurdu. Çin'in en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olduğu ifade edilen Chongqing'de kurulacak fabrika hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar üretimi yapacak. 20.000 metrekarelik alanı kurulması ve operasyonlarına 2010 yılında başlaması beklenen yeni üretim tesisi HP'nin Çin'deki büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik bir rol oynayacak. Tabii yapılacak yeni yatırım HP kadar Batı Çin'in ekonomik gelişimine de katkı sağlayacak.


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IhtiyarDelikanli 11 yıl
TR de kursalar keşke beah ama nerde o günnerrrrr
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Trecc11 11 yıl
çin için güzel bir gelişme
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hakanlevent 11 yıl
HP DE ÇİNLİ OLDU BAKALIM NEREYE KADAR
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