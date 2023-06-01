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    HP yapay zekaya sahip yeni bir bilgisayar türü geliştiriyor

    HP CEO'su Enrique Lores yapay zekanın 2024'te piyasaya çıkabilecek yeni bir bilgisayar türünü mümkün kılacağını söyledi. Şirket çalışmalara başlamış durumda.    
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    HP yapay zekaya sahip yeni bir bilgisayar türü geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    HP'nin başındaki isim Enrique Lores, şirketin önümüzdeki yılın başlarında, kullanıcıların yapay zeka sistemleriyle aktif olarak çalışmasına olanak tanıyan ve en hassas verileri yerel bilgi işlem altyapısı içinde bırakan yeni bir mimariye sahip PC'leri piyasaya süreceğini açıkladı.

    Belirtildiği üzere, HP'nin yeni platformun bileşen geliştirme tarafındaki ortakları AMD, NVIDIA ve Qualcomm olacak. Şirketin başkanı CNBC'ye verdiği bir röportajda, HP şirketinin bu alanda yapay zekaya sahip hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere yazılım geliştiricilerle de işbirliği yaptığını açıkladı. Lores'e göre ortaklar, veri analizini önemli ölçüde hızlandıracak, ancak gizli bilgileri üçüncü tarafların sunucularına iletmeyecek bir tür kişisel bilgisayarlar geliştirme göreviyle karşı karşıya.

    HP CEO'su ayrıca, bulut bağlantısının hala gerekli olacağını, bu nedenle tüm bilgi işlemin yerel olarak yapılmayacağını, ancak kullanıcıların hassas bilgileri güvende ve emniyette tutma konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını söylüyor.

    Yeni bir PC kategorisi yaratmak için gerçek fırsat

    Lores, "Yeni bir PC kategorisi yaratmak için gerçek bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yapay zeka destekli PC'lerin ne olduğunu yeniden tanımlamamıza yardımcı olacak. Müşterilerin yaşayacağı deneyim çok farklı olacak ve PC mimarisini yeniden tasarlamak için tüm önemli yazılım satıcıları, önemli çip satıcıları ile birlikte çalışıyoruz." dedi. Lores'e göre bu tür çığır açan bilgisayarlar 2024 gibi erken bir tarihte piyasaya çıkacak.

    HP yapay zekaya sahip yeni bir bilgisayar türü geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bu tür bir platforma örnek olarak, büyük miktarda verinin kişisel bir bilgisayar tarafından işlenmesini ve insan tarafından okunabilir bir rapor oluşturulmasını gösterdi. Sistem ayrıca doğal dil formunda basit kullanıcı sorgularını işleyerek analiz sonuçlarının sunumunun iyileştirilmesine ve sonuçların çıkarılmasına da olanak tanıyacak.
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