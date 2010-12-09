Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP de Chrome OS işletim sistemli dizüstü bilgisayar planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google ik gün önce yaptığı Chrome etkinliğinde Chrome IOS'la ilgili yeni detaylar paylaşmış ve yeni işletim sistemini kullanan ilk notebook'ların, Acer ve Samsung'dan geleceğini açıklamıştı. Gelen son bilgilere göre dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP de, Chrome OS tabanlı dizüstü bilgisayar için kolları sıvamış durumda.

HP'nin yeni yılda pazara sunacağı yeni dizüstü bilgisayarın hacimli üretimini, Google'ın referans sistemi Cr-48'in de üreticisi olan Inventec firmasının üstlenmesi bekleniyor. 10 ila 12-inç büyüklüğünde ekrana sahip olması beklenen dizüstü bilgisayarın, Intel platformunu kullanması ve düşük güç tüketimli Atom işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Linux çekirdeği üzerine inşa edilen, açık kaynaklı Chrome OS işletim sistemi bulut teknolojilerini esas alıyor ve düşük maliyetli sistemlerde dahi yüksek performans sunması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FOREVERFORYOU 8 yıl
Chrome un internet tarayıcısını kullanmaya başlayalı internet explorer u unuttum. Umarım chrome os de windows u unutturur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
demek ki HPnin kendi işletim sisteminden hayır yok ki google'a yönelmiş durumda.. yada onu pilot olarak kullanacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
İçten içe linuxun o kadar da yaygınlaşmamasını istiyorum :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ysroguz 8 yıl
chrome gibi hızlı çalışıp 10 dakikada bir çökmesinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
WİNDOWS a dolarlar verme dönemi bitsin...
LİNUX.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Desire HD ve Desire Z ön inceleme 8 yıl Eksperyans: Lenovo ThinkPad Edge 15 incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim