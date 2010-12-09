HP de Chrome OS işletim sistemli dizüstü bilgisayar planlıyor

Google ik gün önce yaptığı Chrome etkinliğinde Chrome IOS'la ilgili yeni detaylar paylaşmış ve yeni işletim sistemini kullanan ilk notebook'ların, Acer ve Samsung'dan geleceğini açıklamıştı. Gelen son bilgilere göre dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP de, Chrome OS tabanlı dizüstü bilgisayar için kolları sıvamış durumda.

HP'nin yeni yılda pazara sunacağı yeni dizüstü bilgisayarın hacimli üretimini, Google'ın referans sistemi Cr-48'in de üreticisi olan Inventec firmasının üstlenmesi bekleniyor. 10 ila 12-inç büyüklüğünde ekrana sahip olması beklenen dizüstü bilgisayarın, Intel platformunu kullanması ve düşük güç tüketimli Atom işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Linux çekirdeği üzerine inşa edilen, açık kaynaklı Chrome OS işletim sistemi bulut teknolojilerini esas alıyor ve düşük maliyetli sistemlerde dahi yüksek performans sunması bekleniyor.