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HP, dokunmatik ekranlı Pavilion dv6 dizüstü bilgisayarlarını satışa sunuyor

HP, dokunmatik ekranlı Pavilion dv6 dizüstü bilgisayarlarını satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HP, dokunmatik ekranlı Pavilion dv6 dizüstü bilgisayarlarını satışa sunuyor
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Dizüstü bilgisayar pazarının güçlü isimlerinden biri olan HP, dokunmatik ekran teknolojisini dizüstü bilgisayarlarına taşıyor. HP'nin Pavilion dv6 adı altında üreteceği dizüstü bilgisayarlar kullanıcılara dokunmatik ekran deneyimini yaşatacak. HP'nin dokunmatik ekranlı Pavilion dv6 bilgisayarlarında yer vereceği MediaSmart ve TouchSmart yazılımları, Hulu ve Twitter gibi sitelere hızlı erişim sağlayan uygulamaları kullanıcılara sunacak. 15.6 inç boyutunda dokunmatik ekranlarla donatılacak olan bilgisayarlarda dört çekirdekli (Quad Core) işlemciler kullanılacak. Depolama alanı için kullanılacak olan sabit disklerin 1 TB'ye kadar alternatifli olarak sunulduğu bilgisayarlarda HDMI çıkışı, VGA çıkışı ve eSATA girişinin yer alacağı açıklandı. Altec Lansing hoparlörlerin kullanıldığı bilgisayarlar siyah, kırmızı ve şampanya rengi olmak üzere üç farklı renkte üretilecek.

HP, dokunmatik ekranlı Pavilion dv6 dizüstü bilgisayarlarını satışa sunuyor
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HP'nin dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarı olan Pavilion dv6'nın 19 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacağı ve AMD işlemcili modeller için belirlenen fiyatın 530$, Intel işlemcili modelin ise 650$ olacağı belirtildi.

 


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DH Misafiri 7 yıl
harika bir bilgisayar
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