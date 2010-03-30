HP, en yeni masaüstü iş istasyonlarını duyurdu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, ürün gamındaki, özellikle mühendis ve mimarlara hitap eden, masaüstü iş istasyonlarına yenilerini ekledi. Firmanın tanıttığı kurumsal çözümlerden Z200 küçük yapısıyla dikkat çekerken, Z800, Z600 ve Z400 en yeni Intel işlemcileriyle donatılmış. Satışa sunulan iş istasyonlarının genel özellikleri şu şekilde;

Z200

Frekansları 2,93GHz'den 3,46GHz'e kadar değişen i3, i5 veya 4 çekirdekli Xeon 3400 işlemcileri (Ayrıca 2.8GHz'lik çift çekirdekli Pentium işlemci seçeneği de mevcut)

16GB'a kadar bellek ve 2TB'a kadar depolama desteği (Mayıs ayı içersinde ayrıca 64GB'lık SSD'lere de destek verecek)

Firewire 400, Blu-ray (opsiyonel)

NVIDIA Quadro NVS 295, Quadro FX 380 LP yada ATI FirePro V3800 grafik çözümleri

Başlangıç fiyatı; 769 Dolar

Z400

2.4GHz, 2.53GHz yada 2.66GHz saat hızındaki çift çekirdekli Xeon 3500 işlemcileri

24GB'a kadar bellek ve 8TB'a kadar depolama desteği

1 adet Nvidia Quadro FX 4800 yada 2 adet Quadro FX 1800 grafik birimi (Daha düşük modeller mevcut)

Başlangıç fiyatı; 929 Dolar

Z600

Hızları 2.13GHz'den 2.93GHz'e kadar değişen Xeon 5500 yada 5600 işlemcileri (En fazla 12 çekirdek desteği)

48GB'a kadar bellek ve 6TB'a kadar depolama alanı

1 adet Nvidia Quadro FX 4800 yada 2 adet Quadro FX 1800 grafik birimi (Daha düşük modeller mevcut)

Başlangıç fiyatı; 1579 Dolar

Z800

Hızları 2.13GHz'den 3.2GHz'e kadar değişen Xeon 5500 yada 5600 işlemcileri

192GB'a kadar bellek ve 10TB'a kadar depolama alanı

2 adet Nvidia Quadro FX 5800 grafik birimi (Daha düşük modeller mevcut)

Başlangıç fiyatı; 1929 Dolar

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Z200

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Z400

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Z600

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Z800