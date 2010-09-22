HP Innovation Summit '10: Dijital dönüşüm hız kazanıyor

Devam etmekte olan HP Innovation Summit 2010 etkinliği kapsamında açılış konuşmasını yapan HP Kurumsal Çözümler Grubu ile birlikte Lazerjet ve Startejilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Ron Coughlin , dijital devrimin içerisinde olduğumuzu belirtti.

Başta akıllı telefonlar olmak üzere mobil cihazlarda ciddi bir artış yaşandığını ve buna bağlı olarak mobil cihazlardan gelen sayfa talebinde agresif bir artış görüldüğünü belirtirken önümüzdeki iki yıl içerisinde bu hızlı artışın devam edeceğini ve 2012 yılında mobil cihazlardan gelen sayfa görüntüleme talebinin 12 milyarı bulacağını açıkladı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi dijital devrimin içerisinde olduğumuza dikkat çeken HP, 2012 yılında dijital içeriğin 10 kat artış göstereceğini ve içerik patlaması yaşanacağını belirtiyor.

Etkinlik kapsamında hazırlanan ürünler kadar servis kalitesinin de büyük önem taşıdığı belirtilirken, bulut servislerinin önemine de değinildi. 2020 yılında tüm dijital içeriğin bir şekilde bulut bilgi-işlem servisleri üzerinden geçeceğini belirten HP, bu konuya önem verdiklerini, çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.