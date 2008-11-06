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HP performans sistemleri Blackbird 002 ve Envy 133'de fiyat indirimine gitti

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP performans sistemleri Blackbird 002 ve Envy 133'de fiyat indirimine gitti
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Alienware'in Dell tarafından satın alınmasından hemen sonra Alienware'in en önemli rakiplerinden biri olan VoodooPC'yi bünyesine katan HP devam eden yüksek performans meraklıları ve sıkı oyunculara yönelik olarak hazırladığı sistemler ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Firmanın en güncel performans sistemlerinden ikisi olan Envy 133 isimli dizüstü bilgisayar ve Blackbird 002 isimli masaüstü bilgisayar için fiyat indirimine gidildi.

Gelen bilgilere göre tasarımıyla da merak uyandıran Envy 133'ün başlangıç fiyatının 200$'lık indirim ile 2099$'dan 1899$'a, konfigürasyonu ve opsiyon seçenekleriyle dikkat çeken Blackbird 002'nin baz modelinde ise fiyat 1799$ seviyesine gerilemiş durumda. Ayrıca yapılan kampanya çerçevesinde HP, 30 Kasım'a kadar Envy 133 alacak kullanıcılara ikinci pili de ücretsiz verecek.

Envy 133 hakkında detaylı bilgi için; https://www.donanimhaber.com/NewsDetail.aspx?Id=9281
Blackbird 002 hakkında detaylı bilgi için; https://www.donanimhaber.com/NewsDetail.aspx?Id=6138


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