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HP, sınırlı sayıdaki Envy 14 Beats Audio için reklam filmi hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP, üst sınıf dizüstü bilgisayar ailesi Envy'nin özel modeli 14'lük Beats Audio için yeni bir reklam filmi yayınladı.

Dünyanın en büyük rapçilerinden olan ve yıllardır birçok popüler şarkının yapımcılığını yapan Dre'nin "Beats by Dre" markasıyla ortak yol alan Envy 14 Beats Audio, ses tutkunlarına sunduğu gelişmiş Beats Audio ile ön plana çıkıyor. i7 ya da i5 işlemcilerinden gücünü alan Envy 14 Beats Audio, kırmızı aydınlatmalı klavyesi ve klavyesindeki "b" tuşuyla da "Beats by Dre" markasının logosunu başarılı bir şekilde yansıtıyor. Envy 14 Beats Audio'nun satış fiyatıysa Amerika'da 1150 dolardan başlıyor.


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vidoko 9 yıl
bose veya bang&olufsen gibi vss ünlümarkalar hoparlör ve ses üzerine daha fazla çeşit lettop yapsalar çok iyi olacak
..
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BERK BEY 9 yıl
tasarımı çok güzel kırmızıkırmızı
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acbold 9 yıl
tasarım güzel olmuş da HP yaptıysa yine bi yamuk çıkar bi yerinden .
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