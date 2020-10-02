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    HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi

    HP Spectre x360 14 modeli Intel Xe grafikler ile oyun performansını arttırırken Intel Evo programı ile de uzun kullanım süreleri sunabilir. HP Spectre x360 14 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi
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    Bilgisayar pazarında liderlik mücadelesi veren HP, ürün gamını zenginleştirmeye devam ediyor. Firmanın beğenilen melez dizüstü bilgisayarı Spectre x360; Tiger Lake işlemcilerle en güçlü formuna ulaştı.

    HP Spectre x360 14 özellikleri ve fiyatı

    HP Spectre x360 14 modeli 13.5 inçlik OLED ekranında 3:2 görüntü oranı sunuyor. İnce ekran kenarları sayesinde görüntü alanını daha da arttıran model ayrıca yüzde 90 ekran-kasa oranına ulaşıyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 100’ünü kapsayan ekran mavi ışığı da filtreliyor.

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    Intel Evo programında yer alan ürün böylece uykudan çok hızlı uyanma, 17 saate kadar batarya ömrü, hızlı şarj desteği ve bataryanın farklı senaryolara adapte olması gibi verimlilik odaklı özellikleri mevcut.

    HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi
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    Tiger Lake tabanlı Intel işlemciler ile Xe grafik gücünü de barındıran yeni HP Spectre x360 14 modelinin alüminyum alaşımlı kasası da havayı daha iyi iletebilmek için tasarlanmış. Parmak izi okuyucu, web kamera tuşu ve güç tuşunu bir arada barındıran arka aydınlatmalı klavye de ilk kez bir Spectre modelinde kullanılıyor.

    Doğa dostu malzemeler sayesinde CO2 salınımını azaltan HP ayrıca dönüştürülebilir malzemeler de kullanmış. WiFi 6, Thunderbolt 4 gibi yenilikçi teknolojiler kullanan cihazda HP MPP 2.0 Tilt Pen desteği de var. HP Spectre x360 14 için 1200$ fiyat etiketi mevcut. 13 inçlik HP Spectre x360 modeli yine aynı fiyata sahip. Bu modelin 5G versiyonu ise gelecek yıl piyasada olacak.

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    https://www.techpowerup.com/272862/hp-announces-the-new-spectre-x360-14 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    59 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Issızbiradam (melih ) 2 hf.
    Oled ekran beni heyecanlandırdı
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf.
    3:2 ekranlı laptop'ların yaygınlaşması üreticiler için büyük bir avantaj
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IceRulez (Osman R.F) 2 hf. Guhong01
    Kullanıcılar için iğrenç bence. matebook 13 alacaktım lenovo e595 e geçtim. Netflix ve film vs izlerken diyorsun ki bu 3:2 formatı resmen rezillik.
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