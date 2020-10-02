HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi

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Bilgisayar pazarında liderlik mücadelesi veren HP, ürün gamını zenginleştirmeye devam ediyor. Firmanın beğenilen melez dizüstü bilgisayarı Spectre x360; Tiger Lake işlemcilerle en güçlü formuna ulaştı.

HP Spectre x360 14 özellikleri ve fiyatı

HP Spectre x360 14 modeli 13.5 inçlik OLED ekranında 3:2 görüntü oranı sunuyor. İnce ekran kenarları sayesinde görüntü alanını daha da arttıran model ayrıca yüzde 90 ekran-kasa oranına ulaşıyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 100’ünü kapsayan ekran mavi ışığı da filtreliyor.

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Intel Evo programında yer alan ürün böylece uykudan çok hızlı uyanma, 17 saate kadar batarya ömrü, hızlı şarj desteği ve bataryanın farklı senaryolara adapte olması gibi verimlilik odaklı özellikleri mevcut.

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Tiger Lake tabanlı Intel işlemciler ile Xe grafik gücünü de barındıran yeni HP Spectre x360 14 modelinin alüminyum alaşımlı kasası da havayı daha iyi iletebilmek için tasarlanmış. Parmak izi okuyucu, web kamera tuşu ve güç tuşunu bir arada barındıran arka aydınlatmalı klavye de ilk kez bir Spectre modelinde kullanılıyor.

Doğa dostu malzemeler sayesinde CO2 salınımını azaltan HP ayrıca dönüştürülebilir malzemeler de kullanmış. WiFi 6, Thunderbolt 4 gibi yenilikçi teknolojiler kullanan cihazda HP MPP 2.0 Tilt Pen desteği de var. HP Spectre x360 14 için 1200$ fiyat etiketi mevcut. 13 inçlik HP Spectre x360 modeli yine aynı fiyata sahip. Bu modelin 5G versiyonu ise gelecek yıl piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/272862/hp-announces-the-new-spectre-x360-14

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