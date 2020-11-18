HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim

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Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve çalışma ortamlarının neredeyse standart haline gelmesi; ilişkili sektörlerin de patlama yapmasını sağladı. Bunlardan birisi olan dizüstü bilgisayar segmenti sürekli bir büyüme içerisinde.

HP ve Lenovo hakimiyeti

Yılın üçüncü çeyrek analizlerine göre dizüstü bilgisayar pazarı yaklaşık olarak yüzde 34 büyüme gösterdi. Özellikle uzaktan eğitimde insanların dizüstü bilgisayarlara daha fazla yönelmesi büyümenin en büyük sebebi.

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Pazarda yaklaşık olarak 62.2 milyon adet satış yapıldığı ifade ediliyor. Geçen yıl aynı dönem 46.2 milyon adet satış yapılmıştı. Pazarın bu dönemdeki lideri 14.7 milyon satış ile HP oldu ve Lenovo da 14.6 milyon satış ile ikinciliğe geriledi. Bu iki isim 29.3 milyon satış ile pazarın yüzde 47’sine hakim durumda ve rakiplerine büyük fark atıyor.

Dell pazarda üçüncü sırada yer alıyor ve 8.5 milyon civarında satış yaptı. Apple ise 6 milyon rakamına ulaştı ve yüzde 39 büyüme sağladı. Acer da yüzde 34 büyüyerek 4.9 milyon adet satışa ulaştı.

Yılın dördüncü çeyreğinde de dizüstü bilgisayar satışlarında artışın sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte pandemi nedeniyle üretimde bir yetersizlik yaşanıyor. Bu bakımdan firmalar arasında bir tedarik zinciri rekabeti de başlamış durumda.

https://www.gizmochina.com/2020/11/17/global-notebook-pc-brand-q3-2020-strategy-analytics/

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