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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HP yeni Omen 27i oyuncu monitörünü duyurdu

    HP Omen 27i oyuncu monitörü ince ekran çerçeveleri, Adaptive Sync ve Nvidia G-Sync, 165Hz tazeleme hızı, şık RGB aydınlatma gibi özellikleri uygun fiyata sunuyor.
    1 hf.
    1,5b
    1
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HP yeni Omen 27i oyuncu monitörünü duyurdu
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    Oyunculara hitap eden Omen bilgisayar serisini yeni nesil işlemci ve ekran kartları ile güncelleyen HP ayrıca monitör tarafında da hareketli. HP Omen 27i oyuncu monitörü uygun fiyata iyi bir donanım sunmayı hedefliyor.

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    HP Omen 27i özellikleri ve fiyatı

    HP Omen 27i monitör modeli 27 inçlik Nano IPS ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Panel DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsıyor. Monitörün 3 kenarı ince çerçeveye sahip. Böylece daha kompakt bir görünüm elde edilmiş.

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    Nano IPS ekran Adaptive Sync teknolojisi ile 165Hz tazeleme hızına ulaşabilirken 1ms optimize edilmiş tepki süresi sunuyor. Monitör Nvidia G-Sync temel standardı ile de uyumlu hale getirilmiş. Ekran maksimum 350 nit parlaklık seviyesine çıkıyor.

    HP yeni Omen 27i oyuncu monitörünü duyurdu
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    Arka kısmında elmas çerçeve şeklinde RGB aydınlatması bulunan monitör 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB 3.0 (upstream) ve 1x USB 3.0 (downstream) girişlerine sahip. HP Omen 27i monitör modeli 499$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.techpowerup.com/266674/hp-announces-the-omen-27i-monitor-27-qhd-nano-ips-165-hz-1-ms-adaptive-sync Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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