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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı

    Huawei Y6P modeli üçlü arka kamera, çentikli ekran, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özelliklerle kendisini kurtarırken Huawei Y5P ise tüketiciyi oldukça eskiye götürecek.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı
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    Bir taraftan ABD ambargosu ile tedarik zinciri iyice zorlanmaya başlayan Huawei diğer taraftan sürekli yeni akıllı telefonlar çıkararak gelir kanallarını optimize etmeye çalışıyor. Bu hafta Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı.

    Huawei Y6P özellikleri ve fiyatı

    Huawei Y6P akıllı telefon modelinde 6.3 inçlik IPS LCD ekran biri karşılıyor. 1540X720 piksel çözünürlük sunan ekran, su damlası çentik tasarımı sayesinde nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş.

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    MediaTek Helio P22 yonga setinin güç verdiği telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi tercih edilmiş. Bunun haricinde bir seçenek bulunmuyor. Arka kısımda 13MP ana sensör, 5MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 5000MAh kapasiteli telefonda Google servisleri yok. Telefonun fiyatı 165 Avro.

    Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı
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    Huawei Y5P özellikleri ve fiyatı

    Huawei Y5P modeli ise 5.45 inçlik TFT LCD ekrana sahip. Kalın çerçeveleri olan telefon Helio P22 yonga setinden güç alıyor. 2GB RAM ve 32GB depolama ile desteklenen modelde 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut.

    Arka kısımda 8MP, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera olan Huawei Y5P modeli 125 Avro fiyat etiketine sahip. Her iki model de satışlara Romanya’da başlamış durumda.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/05/huawei-matepad-t8-tablet-launched-alongside-huawei-y6p-and-y5p-in-europe/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet.güzel 4 gün yeni yorumcu
    Şuanda piyasada bulamadım ama almayı planlıyorum bulur bulmaz babam almak için baya iyi bir telefon bence
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