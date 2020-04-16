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    Huawei’de üst yönetim değişiyor

    Huawei’nin efsane isimlerinden olan Ren Zhengfei, patronluk koltuğunu bırakıyor. Yerine Guo Ping hem patronluk hem de yönetim kurulu başkanlığını üzerine alacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei’de üst yönetim değişiyor
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    Bir yandan ABD kısıtlamalarının üretim tarafına etkisi, bir yanda koronaivürüs salgınının dünya çapında talebi en dip seviyelere indirmesi Huawei için kötü bir 2020 yılı anlamına geliyor. Firma buna göre bir strateji geliştiriyor.

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    Üst yönetim değişikliği

    Huawei karşılaşılacak ekonomik ve üretim sıkıntıları karşısında yeni bir üst yönetim anlayışı geliştirmek istiyor. Bugüne kadar Huawei’nin patronluğunu yürüten efsane isim Ren Zhengfei koltuğunu bırakıyor. Ayrıca yönetim kurulu başkanı ve firmanın resmi temsilcisi Sun Yafang da görevinden ayrılıyor.

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    Ayrıca dönüşümlü yönetim kurulu başkanlığı yapan Xu Zhijun, Chen Zhidong ve Dong Qingyang da görevlerini bırakıyor. Bu değişim ortaya tek bir güç ortaya çıkaracak. O da Guo Ping. Ping, Eylül sonuna kadar hem dönüşümlü yönetim kurulu başkanı hem firmanın patronluğu görevini sürdürecek.

    Eric Xu Zhijun, yine Guo Ping ve Ken Hu Houkun ise dönüşümlü yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütecekler. Huawei zaman zaman bu tür yönetim değişikliklerine gitmişti ancak 2020 yılı oldukça kritik. Bakalım yeni yönetim nasıl bir aksiyon alacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/16/huawei-undergoes-management-reshuffling-ceo-steps-down/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 1 sa.
    Çin'deki Çinli şirketlere Çin Komünist Hükümeti doğrudan ortak. Üst yönetimde hükümet ne derse o oluyor. Türkiye'de de Turkcell aynı şekilde.

    Çin Komünist Hükümeti ve Çinli dev şirketlerde temel anlayış şu şekilde;
    - Halkı karın tokluğuna köle gibi çalıştır.
    - Mutluluk sadece 10 milyon Komünist parti üyesi için erişilebilir olsun. Çin'in kıyı şehirleri dışında kalan bölümü orta çağı yaşasın.
    - Çin dışındaki bütün fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal et
    - Geliri halka dağıtmak yerine bol bol ABD tahvili ve ABD doları depola, halk açlıktan dolayı salgın hastalıklarla boğuşsun.

    Ben demiyorum, İlber Ortaylı diyor.
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