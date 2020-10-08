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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor

    HP ZBook Create G7 dizüstü modeli 15 inçlik boyuta rağmen oldukça kompakt ve bir o kadar da kaslı. Üstün soğutma sistemi sayesinde 14 saate varan kullanım süreleri sunuyor.
    2 hf.
    9,6b
    2
    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor
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    HP’nin iş istasyonu seviyesinde donattığı ve profesyonellerin beğenisine sunduğu ZBook dizüstü bilgisayar serisi genişliyor. Firma yeni HP ZBook Create G7 dizüstü modelini iddialı özelliklerle piyasaya sürdü.

    HP ZBook Create G7 özellikleri ve fiyatı

    HP ZBook Create G7 dizüstü modeli en yoğun iş yükleri için tasarlanmış. HP markasının en kompakt 15 inçlik dizüstü modeli olma özelliğine sahip ZBook Create G7; hafif,çizilmeye karşı dayanıklı alüminyum kasada neredeyse kenarlıksız bir ekrana sahip. Ayrıca MIL-STD 810G sertifikası ile darbelere ve şoklara karşı dayanıklı.

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    Modelde 15.6 inçlik 4K çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor ve 1.06 milyar renk sunuyor. Oscar ödüllerini hazırlayan kurumun onayını alan DreamColor ekran teknolojisi ise otomatik kalibrasyon, en verimli renk üretimi ve enerji verimliliği sunuyor.

    Ekranda HP SureView teknolojisi ile yabancı gözlerin önünü kesmek amaçlanmış. HDR 400 sertifikası ile 600 nit parlaklık değerine ulaşan ekranın Full HD çözünürlükteki versiyonunda ise 1000 nit parlaklık değeri mevcut. Ayrıca OLED ve IPS LCD seçenekleri de sunuluyor.

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    HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor
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    Oyun ve iş için 1 bilgisayar yeter

    NVIDIA® GeForce® RTX™ gücü ve Z'nin performansı ile birleşince nihayet hem iş hem de oyun için mükemmel bir cihaz ortaya çıktı. Dilerseniz 3D render alın dilerseniz en yeni oyunları oynayın hiç bir şey sizi yavaşlatamaz.

    İşlemci tarafında Intel® Core™ i7-10750H, i5-10400H, i7-10850H ve i9-10885H seçenekleri mevcut. Ekran kartı tarafında ise Max-Q Tasarımlı NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 SUPER, RTX™ 2070 SUPER ve RTX™ 2070 modelleri mevcut.

    Çığır açıcı buhar hücreli soğutma ve sıvı kristal polimer termal bileşenler sayesinde hem performansta en yüksek seviye yakalanıyor hem de enerji verimliliğine katkı yapılıyor. Kaslı yapısına rağmen HP ZBook Create G7 modelinin 83Wh gücündeki bataryası 14 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. 30 dakika şarj ile batarya yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor.

    HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor
    Tam Boyutta Gör

    32GB’a kadar ECC olmayan lehimli çift kanal DDR4-2667 RAM ve 4TB’a kadar PCIe NVMe M.2 SSD bellek ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Bang & Olufsen ses sistemi 2 adet tweeter ve 2 adet subwoofer ile desteklenirken HD kamera da bir kızıl ötesi biyometrik tarama sensörüne sahip. Çok yönlü çift mikrofon ise görüntülü görüşmelerinizi en kaliteli hale getiriyor.

    Çift USB-C® Thunderbolt™, Mini DisplayPort™, USB 3.0 şarj bağlantı noktası gibi girişleri olan ZBook Create G7 ayrıca WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları da sunuyor. Premium klavye ise sessiz ve sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı.

    ZBook Create G7 ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın.



    https://www8.hp.com/tr/tr/workstations/zbook-create.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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