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HP'den Core i7 işlemcili yeni masaüstü bilgisayar; Pavilion Elite m9600t

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
66,3b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den Core i7 işlemcili yeni masaüstü bilgisayar; Pavilion Elite m9600t
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, Pavilion Elite serisi masaüstü bilgisayar ailesine Core i7 işlemcili yeni bir model daha ekliyor. Firmanın m9600t kod adını verdiği yeni bilgisayarı kullanıcılar bütçeleri ve tercihleri doğrultusunda Core i7 920 (2.66GHz) veya Core i7 940 (2.93GHz) işlemcileriyle konfigüre edebilecek

Sistem belleği de yine bütçe ve ihtiyaca göre 3GB ila 12GB arasında tercih edilecek masaüstü bilgisayarda 1TB'a kadar farklı depolama seçenekleri sunulacağı bildiriliyor. Ekran kartı olarak GeForce GeForce 9600 GS, 9800 GT ve Radeon HD 4850 seçenekleriyle gelen sisteme Windows Vista Home Premium 64bit veya Ultimate 64bit işleitm sistemi eşlik edecek.

HP'nin Core i7 işlemcili yeni masaüstü bilgisayarı Pavilion Elite m9600t, 1 yıllık garanti ile 950$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bende hp 530 dizüsüstü var cok ıyı pc tavsıye ederım artı satlık bir üst modelını alacam kelepır fıyata satacam 05348926707
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DH Misafiri 7 yıl
vay vay vay!
süper!
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar,hp dv 5 marka diz üstü pc aldım.Pc sorunlu çıktı.5 kez hp Türkiye servisine göndermeme rağmen sorunu gideremediler.Her defasında mavi ekran sıkıntısıyla karşılaştım.Ukala bir üslup kullandılar.Ben hp alacak olan arkadaşlarar dikkatli olmaları husunda uyarıyorum.Saygılar.
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DH Misafiri 9 yıl
Hazır Sistem'le Toplama Sistemleri karşılaştırmanız başlı başına hata zaten. Bir sürü tekniker mühendis bu kasalardaki en ufak kaçağı dahi haftalarca hatta aylarca test ediyorlar. Kasadaki hava akımı, içindeki donanımların maximum birbiriyle uyumlu çalışması ve daha bir sürü etken... Bence Hazır deyip geçmeyin. Aradaki bi kaç yüz dolarıda hem emeğe hemde sorunsuz pc kullanımı için verin...
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The_GodFather. 9 yıl
core i7 12gb ram ve 4850




yazık ya en az 5770/gtx260 lazım o sisteme


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skls 10 yıl
"hazır pc ye güvenmedim. En iyisi toplama, hazır pc de neymiş canım." Diye manyakça yorum yapanlar, ya saf ya da angut. Bizim bütün millette bilgisayarcı ya... Vatandaş zaten her türlü parçasını adı gibi bilir bilgisayarın. Gidip hemen toplarlar. "Yok bilmiyorsa bilgisayarcıya gitsinler. Bilgisayarcı toplar ona..." Ne farkı kaldı şimdi hazır sistemden? Saf saf konuşup hazır sistemleri kötülemeyin. Şu toplama kafasında gidenlerin kuyruk acıları var zaten hazır sistemlerden...
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selmanla1 10 yıl
Toplama yerine hazır sistem daha iyi. Bozulduğunda uğraşma derdin yok, ver garantisine gitsin. Hp yerine casper öneririm
casperturk.com/...
www.casperturk.com
saygılar...
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Alx 10 yıl

Orjinalden alıntı: selmanla1

Toplama yerine hazır sistem daha iyi. Bozulduğunda uğraşma derdin yok, ver garantisine gitsin. Hp yerine casper öneririm



casperturk.com/...



www.casperturk.com



saygılar...



Çok komik.... 640MB hard diski ne yapacağız?
Casper demeyin lütfen....
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selmanla1 10 yıl

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husNUKE 10 yıl
kalvyelerde sağdaki ctrl tuşunu neden içe kaydırdılar anlamıyorum, bu bilgisayarı alacak olsam klavyesi yuzunden almazdım
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GöKHaN 35 10 yıl
Tasarımı olarak çok güzel beğeniyorum Hp'leri fakat ekran kartı kötü
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emre350z 10 yıl
@Master_Evil gs ler gt lere göre daha berbat bir kart olduğu için ve fiyat olarak ise daha yüksek olduğu için koymuşlardır. nvidia kullanmıyorum ama gs ve gt arasındaki farkı arkadaşımdan duydum kendisi asus en8800gt kullanıyor gs den daha güzel olduğunu söyledi ki bende öyle düşünüyorum.
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max975 10 yıl
hazır sistem ne ki!!! çok gereksiz birşey tabii benim için.
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