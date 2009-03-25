HP'den Core i7 işlemcili yeni masaüstü bilgisayar; Pavilion Elite m9600t

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, Pavilion Elite serisi masaüstü bilgisayar ailesine Core i7 işlemcili yeni bir model daha ekliyor. Firmanın m9600t kod adını verdiği yeni bilgisayarı kullanıcılar bütçeleri ve tercihleri doğrultusunda Core i7 920 (2.66GHz) veya Core i7 940 (2.93GHz) işlemcileriyle konfigüre edebilecek

Sistem belleği de yine bütçe ve ihtiyaca göre 3GB ila 12GB arasında tercih edilecek masaüstü bilgisayarda 1TB'a kadar farklı depolama seçenekleri sunulacağı bildiriliyor. Ekran kartı olarak GeForce GeForce 9600 GS, 9800 GT ve Radeon HD 4850 seçenekleriyle gelen sisteme Windows Vista Home Premium 64bit veya Ultimate 64bit işleitm sistemi eşlik edecek.

HP'nin Core i7 işlemcili yeni masaüstü bilgisayarı Pavilion Elite m9600t, 1 yıllık garanti ile 950$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.