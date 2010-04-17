HP'den "Hepsi Bir Arada" bilgisayar: Compaq Presario CQ1-1020

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, Compaq Presario serisi altında satışa sunucağı "Hepsi Bir Arada" yapıdaki bilgisayarını tanıttı. Compaq Presario CQ1-1020 adı verilen bilgisayarda 18.5 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan ekran kullanılmış. HP, işlemci tercihini Intel Atom D410'dan (1.66GHz) yana kullanırken, sistem belleği 1GB, sabit disk kapasitesi ise 160GB olarak belirlendi. Grafik işlemleri için Intel GMA 3150 entegre grafik kartı kullanılıyor. DVD yazıcı, 6/1 kart okuyucu, WiFi, dahili hoparlörler Compaq Presario CQ1-1020'nin donanım özelliklerinde yer alıyor. Windows XP Home Edition SP3 işletim sistemiyle satılacak olan Hepsi Bir Arada bilgisayarın fiyatı 429$ olarak açıklandı