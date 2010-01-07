HP'den netbook'lara alternatif: Snapdragon işlemcili smartbook

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Netbook'ların elde ettiği yüksek başarı sonrasında Qualcomm ve Freescale firmaları tarafından ortaya atılan Smartbook konsepti, ARM tabanlı mobil işlem platformuyla daha düşük satın alma maliyetlerine ve daha yüksek pil ömrüne sahip ultra-taşınabilir bilgisayarları kapsıyor. Asus başta olmak üzere donanım dünyasının önde gelen bazı isimlerinin Smartbook segmenti için hazırlık içerisinde olduğu biliniyordu. İşte o isimlerden birisi olan HP, başta Toshiba TG-01 ve HTC HD2 olmak üzere son olarak Google Nexus One'da karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon platformunu kullandığı smartbook modelini gösterdi.

1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon QSD8250 çipsetinin güç verdiği smartbook konsepti, kompakt formları ve şık tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Geliştirme kriterlerinden biri olarak kullanıcıların sürekli online kalabilmesi için WiFi ile birlikte 3G desteğine de sahip olan konsept bilgisayarın en iddialı netbook'lardan daha fazla pil süresi sunacağı ve Android OS işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor.

HP'nin Kişisel Sistemler Grubu'ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Steve Manser açıklamasında, Qualcomm Snapdragon çipseti ve Android OS işletim sistemine sahip yeni tarzda bir mobil cihaz tasarladıklarını ve hedefin yaşamlarının büyük kısmını online geçiren kullanıcılar olduğunu belirtti. Yıl sonuna doğru hazır olması beklenen smartbook için HP henüz resmi herhangi bir yol haritası açıklamadı.

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