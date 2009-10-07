HTC, 1 GHz işlemci ve 4.3 inç ekrana sahip yeni amiral gemisini tanıttı; HD2

Windows Mobile severlere yönelik geliştirdiği başarılı cep bilgisayarlarıyla yakından tanıdığımız HTC firması, internet ortamında üzerinde uzun süredir konuşulan modeli HD2'nin lansmanını gerçekleştirdi. Şimdi, HD2'nin PDA dünyasına yeni bir soluk getirip getirmediğini hep beraber inceleyelim.

İlk olarak 120.5 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde ve sadece 11 mm kalınlığında sade tasarımıyla dikkat çeken HD2, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz'lik GSM şebekesiyle ve HSDPA alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor. 3.5G olarak da adlandırılan HSDPA alt yapısı, kullanıcılara 7.2 Mbps hıza kadar download olanağı tanımakta. Windows Mobile 6.5 Professional işletim sistemini ve HTC'nin Sense arayüzünü kullanan HD2, 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon platformundan ve 448 MB RAM'den güç alıyor. İlk olarak Toshiba'nın TG01 modelinde karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon platformu kullanıcılara yüksek performans vaadediyor.

Tam Boyutta Gör

HTC HD2'de 4.3 inç (~10,9 cm) boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde (WVGA) dokunmatik ekrana yer verilmiş. Ekran, iPhone'da olduğu gibi kapasitif teknolojisini kullanıyor. Bu da PDA'yı kaleme ihtiyaç duymaksızın kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ekranın boyutu ve yüksek çözünürlüğü özellikle film izleme ve internet kullanımı için ideal görünmekte. Bunlara ek olarak PDA'da ışık sensörü ve hareket sensörü bulunuyor. Işık sensörü ortamdaki ışık miktarına göre ekran parlaklığını ayarlıyor. Örneğin karanlık mekanlarda ekran parlaklığı azalırken, aydınlık mekanlarda parlaklık artıyor. Hareket sensörü sayesinde de PDA'yı yatay konuma getirdiğinizde görüntü otomatik olarak yatay hale geçmekte.

PDA'nın arka yüzünde ise anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlük sunan kamera yeterli görülmüş. Kameraya, otomatik odaklama ve loş mekanlarda çekim için çift led flaş eşlik ediyor.

Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth v2.1 ve dahili GPS modülüyle zengin bağlantı seçeneklerine sahip HD2, aac, .amr, .m4a, .mid, MP3, .mp4, .qcp, .wav, .wma formatındaki ses dosyalarını, wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi formatındaki video dosyalarını destekliyor ve cihazın 3.5 mm'lik jak girişi sayesinde istediğiniz kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cihazda FM radyo özelliği de unutulmamış. Facebook ve Twitter gibi popüler sitelerle entegrasyonu sağlanan HD2 ile Youtube'da video da paylaşabiliyorsunuz.

Son olarak 1230 mAh lityum iyon bataryaya sahip HD2, 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 390 saat bekleme, 320 dakika konuşma, 8 saate kadar video ve 12 saate kadar müzik dinleme süresi iddiası taşıyor. Elbette bu sürelerin en iyi koşullarda geçerli olduğu unutulmamalı.

HTC HD2'nin ekim ayının sonu - kasım ayının başlangıcı gibi çeşitli operatörlerce Avrupa'da satışına başlanması, ilerleyen günlerde de diğer ülkelerde yüzünü göstermesi bekleniyor. HTC, fiyat konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak çeşitli söylentilere göre İngiltere fiyatı yaklaşık 540 Euro, İspanya fiyatı da (Vodafone) 650 Euro olabilir.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / HSDPA

EDGE desteği: Var

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.5 Professional

İşlemci: 1 GHz Qualcomm Snapdragon

RAM / ROM: 448 MB / 512 MB

Boyut ve ağırlık: 120.5 x 67 x 11 mm / 157 gram

Ekran: 4.3 inç, 480x800 piksel, dokunmatik, kapasitif

Bellek: microSD desteği

Kamera: 5 Megapiksel, otomatik odaklama, çift led flaş

FM radyo: Var

3.5 mm jak girişi: Var

Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

GPS: Var, A-GPS desteği

Batarya: 1230 mAh lityum iyon

http://www.gsmarena.com/htc_hd2-2957.php