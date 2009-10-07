Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 1 GHz işlemci ve 4.3 inç ekrana sahip yeni amiral gemisini tanıttı; HD2

HTC, üzerinde uzun süredir konuşulan HD2'yi en sonunda duyurdu. Bakalım HD2, PDA dünyasına farklı bir soluk getirecek mi?
9 yıl
12,7b
1
44
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Windows Mobile severlere yönelik geliştirdiği başarılı cep bilgisayarlarıyla yakından tanıdığımız HTC firması, internet ortamında üzerinde uzun süredir konuşulan modeli HD2'nin lansmanını gerçekleştirdi. Şimdi, HD2'nin PDA dünyasına yeni bir soluk getirip getirmediğini hep beraber inceleyelim.

İlk olarak 120.5 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde ve sadece 11 mm kalınlığında sade tasarımıyla dikkat çeken HD2, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz'lik GSM şebekesiyle ve HSDPA alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor. 3.5G olarak da adlandırılan HSDPA alt yapısı, kullanıcılara 7.2 Mbps hıza kadar download olanağı tanımakta. Windows Mobile 6.5 Professional işletim sistemini ve HTC'nin Sense arayüzünü kullanan HD2, 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon platformundan ve 448 MB RAM'den güç alıyor. İlk olarak Toshiba'nın TG01 modelinde karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon platformu kullanıcılara yüksek performans vaadediyor.

 

HTC, 1 GHz işlemci ve 4.3 inç ekrana sahip yeni amiral gemisini tanıttı; HD2
Tam Boyutta Gör

HTC HD2'de 4.3 inç (~10,9 cm) boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde (WVGA) dokunmatik ekrana yer verilmiş. Ekran, iPhone'da olduğu gibi kapasitif teknolojisini kullanıyor. Bu da PDA'yı kaleme ihtiyaç duymaksızın kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ekranın boyutu ve yüksek çözünürlüğü özellikle film izleme ve internet kullanımı için ideal görünmekte. Bunlara ek olarak PDA'da ışık sensörü ve hareket sensörü bulunuyor. Işık sensörü ortamdaki ışık miktarına göre ekran parlaklığını ayarlıyor. Örneğin karanlık mekanlarda ekran parlaklığı azalırken, aydınlık mekanlarda parlaklık artıyor. Hareket sensörü sayesinde de PDA'yı yatay konuma getirdiğinizde görüntü otomatik olarak yatay hale geçmekte.

PDA'nın arka yüzünde ise anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlük sunan kamera yeterli görülmüş. Kameraya, otomatik odaklama ve loş mekanlarda çekim için çift led flaş eşlik ediyor.

 

Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth v2.1 ve dahili GPS modülüyle zengin bağlantı seçeneklerine sahip HD2, aac, .amr, .m4a, .mid, MP3, .mp4, .qcp, .wav, .wma formatındaki ses dosyalarını, wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi formatındaki video dosyalarını destekliyor ve cihazın 3.5 mm'lik jak girişi sayesinde istediğiniz kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cihazda FM radyo özelliği de unutulmamış. Facebook ve Twitter gibi popüler sitelerle entegrasyonu sağlanan HD2 ile Youtube'da video da paylaşabiliyorsunuz.

Son olarak 1230 mAh lityum iyon bataryaya sahip HD2, 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 390 saat bekleme, 320 dakika konuşma, 8 saate kadar video ve 12 saate kadar müzik dinleme süresi iddiası taşıyor. Elbette bu sürelerin en iyi koşullarda geçerli olduğu unutulmamalı.

HTC HD2'nin ekim ayının sonu - kasım ayının başlangıcı gibi çeşitli operatörlerce Avrupa'da satışına başlanması, ilerleyen günlerde de diğer ülkelerde yüzünü göstermesi bekleniyor. HTC, fiyat konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak çeşitli söylentilere göre İngiltere fiyatı yaklaşık 540 Euro, İspanya fiyatı da (Vodafone) 650 Euro olabilir.

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / HSDPA
EDGE desteği: Var
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.5 Professional
İşlemci: 1 GHz Qualcomm Snapdragon
RAM / ROM: 448 MB / 512 MB
Boyut ve ağırlık: 120.5 x 67 x 11 mm / 157 gram
Ekran: 4.3 inç, 480x800 piksel, dokunmatik, kapasitif
Bellek: microSD desteği
Kamera: 5 Megapiksel, otomatik odaklama, çift led flaş
FM radyo: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var, A-GPS desteği
Batarya: 1230 mAh lityum iyon


http://www.gsmarena.com/htc_hd2-2957.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
snomask 9 yıl
Böyle güzel bir cihaz ve Windows Mobile 6.5. bütün hayallerin sonu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
Aşırı büyük yaa.
İyice suyunu çıkardılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blueice3 9 yıl
tercih! herkes kendine göre bakıyor pda telefonda bencede bu boyut mükemmel ve parmala kullanılıyor. dosya açtığında diğerlerinde zorla görüyorsun!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 9 yıl
ya bilgisayar ozellikleri istiyosam alırım 600 gram netbook. bana kibar haff uzun sure dayanan cep tel lazım. bunlar cok gerekiz aletler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jaydee 9 yıl

tanak

ya bilgisayar ozellikleri istiyosam alırım 600 gram netbook. bana kibar haff uzun sure dayanan cep tel lazım. bunlar cok gerekiz aletler.


aynen öyle , sadece htc diamond var kibar hafif bunun capasitive ekranlı olanı cıksa direk onu alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
3.5mm jak ve 5MP kamera... Genelde akıllı telefonlarda olmaz ama ürün şahane ötesi olmuş görünüm açısından bile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 9 yıl
bence telefonun asıl sorunu büyük oluşu. hd den bile büyük ki hd de yabana atılacak bi büyüklükte değil hani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
yakında 15 inç pc kadar çıkacak büyüye büyüye:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volcano2K 9 yıl
nvidia son çeyrek diyip durdu tegra için..bence şu satten sonra telefon alacaklar snapdragon falan değil direk tegrayı beklemeli diyorum. tegralı cihazlarda büyük olasılıkla winmobile 7 yükseltilebilir olarak çıkacak piyasaya.. bu arada winmobile 6.5 lerde ekran renk sınırlaması halen 16m a çıkmış değil sanırsam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insom 9 yıl
Kesinlikle sana katiliyorum.Bende suanda zaten tegra yla cikicak cihazlari bekliyorum.Tegra dan yeni haberler var mi?
volcano2K

nvidia son çeyrek diyip durdu tegra için..bence şu satten sonra telefon alacaklar snapdragon falan değil direk tegrayı beklemeli diyorum. tegralı cihazlarda büyük olasılıkla winmobile 7 yükseltilebilir olarak çıkacak piyasaya.. bu arada winmobile 6.5 lerde ekran renk sınırlaması halen 16m a çıkmış değil sanırsam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 9 yıl
2.kamera ve pil haricinde telefonun eksiği yok.
Hakikaten HTC tüm firmaların 1 adım önünde sürekli,
HTC'nin yaptıklarını diğerleri (Nokia, Samsung, SE) en az 6 ay geriden takip ediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 9 yıl
onurkillinc, verdiğin bilgi yanlış. A-GPS'in anlamı Assisted GPS yani şebekeden yardım alarak daha hızlı yer bulmayı sağlayan sistem (OnTheWay'in de dediği gibi yani.) GSM şebekesinin olmadığı dağın başında biryere giderseniz GPS ve A-GPS cihaz aynı şekilde çalışacaktır, ama şebekenin olduğu bir yerde A-GPS ile daha hızlı yerinizi bulursunuz. Bir de GPS olmayan, sadece şebekeden, triangulation metoduyla yer bulma olayı var, o ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ax 9 yıl
tel özellikleri 10 numara ama 1.si çok büyük 4.3 yuh yani.2.si bu batarya ne kadar idare edebilir bu teli 3.olarak ta kamera video olayı o kadar gelişmiş değil.bu tele bir nevi netbook demek daha doğru sanırım.internet ile haşır neşir olan daha çok üst düzey kullanıcı kitlesine hitap ediyor gençlerden ziyade.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurkillinc 9 yıl

leventalpsal

onurkillinc, verdiğin bilgi yanlış. A-GPS'in anlamı Assisted GPS yani şebekeden yardım alarak daha hızlı yer bulmayı sağlayan sistem (OnTheWay'in de dediği gibi yani.) GSM şebekesinin olmadığı dağın başında biryere giderseniz GPS ve A-GPS cihaz aynı şekilde çalışacaktır, ama şebekenin olduğu bir yerde A-GPS ile daha hızlı yerinizi bulursunuz. Bir de GPS olmayan, sadece şebekeden, triangulation metoduyla yer bulma olayı var, o ayrı.







"Some A-GPS devices lack standalone GPS capability. They may not function at all unless the device has an active subscription to a network, and is in range of that network."

Kaynak: www.Wikipedia.com

Şimdi A-GPS deyince sadece GPS modülü olan aletler mi anlaşılıyor? Samsung'un bir modeli vardı A-GPS ve şebekeye bağlanıp para ödemeden kendi yerini bulmaktan acizdi. Teknolojinin adı A-GPS olunca bu daha üstün anlamına gelmiyor şebekeye bağlanıp anlık yerini belirleyemezse bu cihazlar yaklaşık yerini dediğim metodtan buluyor. A-GPS'in önceliği internete bağlanmak ve yukardaki bilgiye göre bazı cihazların internete bağlanmadan GPS fonksiyonunu yerine getiremediği yazıyor. Teknolojiyi alt çözümleriyle de değerlendirmek lazım. Telefonların modelleri aklımda olsa da sana örnek gösterebilsem...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
"GPS: Var, A-GPS" htc bildiğim kadarıyla kendinden gps alıcısı vardı. bu en sondaki a-pps olayı yanlış dimi. direk uydudan çalışıyor olması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurkillinc 9 yıl
Yok artık, böyle bir cihazda neden 3G görüşme için kamera olmadığını bana kimse açıklayamaz bir de entegre GPS chip i de yoksa bu ürünü hangi akla hizmet piyasaya sürsünler? ?!?!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnTheWay 9 yıl

XivA

"GPS: Var, A-GPS" htc bildiğim kadarıyla kendinden gps alıcısı vardı. bu en sondaki a-pps olayı yanlış dimi. direk uydudan çalışıyor olması lazım.


A-GPS olunca GPS'in uyduruğu olmuyor, GPS'in daha bir gelişmişi oluyor, A harfinin kattığı şey, GPS aktifleştirildiğinde, bulunduğu yerin kaba koordinatlarını uydudan anlamaya çalışması yerine netten indirmesi, böylece, 2-3 dakika sürecek bir işin (lock) 20-30 snde bitmesi. Sonrasında uydulardan daha hassas şekilde koordinat almaya devam ediyor haliyle.

3G kamerası olmayışı işini ben de anlamış değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilgan26 9 yıl
tam donanımlı bir bilgisayar parasına cep telefonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 9 yıl
telefonda tam donanımlı ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 9 yıl
ve 3g konuşma yok. olsun htc nin canı sağolsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12673 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim