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HTC, Android 2.1 işletim sistemli, 4G telefonunu duyurdu: HTC EVO 4G

HTC, Android işletim sistemli Dünya'nın ilk 4G telefonunu duyurdu
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Android işletim sistemli Dünya'nın ilk 4G akıllı telefonunu resmen duyurdu.

HTC'in duyurduğu 4G destekli Android 2.1 işletim sistemli telefonda 480×800 çözünürlük sunan 4.3 inç boyutunda TFT LCD ekran bulunuyor. 1 Ghz hızında Snapdragon işlemciye sahip olan HTC 4G'de 512 mb boyutunda sistem belleğine yer verilmiş. 3G/4G özelliklerini bünyesinde barındıran HTC EVO 4G'de 802.11b/g ve HDMI çıkışı bulunuyor böylece HTC EVO 4G'yi HD televizyonlara bağlayıp 720p çözünürlükte görüntü elde edilebileceği belirtildi. Dahili hafızası 1GB olarak belirlenen telefonun 32GB'ye kadar microSD desteği bulunuyor.

HTC EVO 4G'de 2 adet kamera bulunuyor. Öndeki kameranın 1.3 mp arkadaki kameranın ise 8mp olduğu açıklandı. 8mp kamera ile HD video çekiminin mümkün olduğu ilave edildi. HTC Sense arabirimini kullanan EVO 4G'de 3.5mm kulaklık girişi ve MicroUSB girişi de unutulamamış.

HTC'nin duyurduğu Android 2.1 işletim sistemli 4G telefonu EVO 4G'nin bu 2010 yılı yaz ayları içinde piyasaya girmesi bekleniyor.

 


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DH Misafiri 9 yıl
acaba bu mu daha iyi olur yoksa desire mı? çok fark yok aslında aralarında ama 4g desteği ve geniş ekran daha büyük avantaj gibi geliyor. kötü tarafı ise amoled olmayışı. peki bu 4g desteği olması türkiyede de daha hızlı internet olanağı sağlar mı?
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JoeyBane 9 yıl

DH Misafiri

acaba bu mu daha iyi olur yoksa desire mı? çok fark yok aslında aralarında ama 4g desteği ve geniş ekran daha büyük avantaj gibi geliyor. kötü tarafı ise amoled olmayışı. peki bu 4g desteği olması türkiyede de daha hızlı internet olanağı sağlar mı?

bence desire daha cazip.belli bir ebattan sonra büyük ekran kullanımı zorlaştırıyor.elde tutulması olsun,cepte duruşu olsun.
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umtyilmz 9 yıl

DH Misafiri

acaba bu mu daha iyi olur yoksa desire mı? çok fark yok aslında aralarında ama 4g desteği ve geniş ekran daha büyük avantaj gibi geliyor. kötü tarafı ise amoled olmayışı. peki bu 4g desteği olması türkiyede de daha hızlı internet olanağı sağlar mı?


hocam ülkemizde henüz 4G şebekesi olmadığı için internet hızında bir avantaj olmaz. Daha bir çok ülke yeni yeni geçiyor 4G ye. Ülkemize en iyimser tahminle 3-4 sene içinde gelecek bir hizmet. Bence AMOLED ekranın da avantajıyla HTC DESIRE daha cazip
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rigel55 9 yıl
evo bence htc hd 2 nin bir nevi android lansmanı tabi 8 mp kamera ve öndede kamera olması ayrı bir avantajı ama görüntü olarak çok benzer keza amoled olsa harika olur tabi gerçi türkiyede mobil olarak çok kısıtlı bir kullanım alanına sahibiz şimdide android market kısıtlaması var bakalım daha neler görceğiz
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cem650 9 yıl
ama en azından çok yüksek kalitele telefon onun 4 g sine bakılmamalı bence telefon gerçekten kaliteli iphone 3 gs aldım 25 gün önce ve şimdi keşke almasaymışım diyorum çünkü bu telde güzel bundan 4 sene önce nokia 3 g diye bir yıgın tel sattı şimdi o satılan tellerin hiçbiri 3g de düzgün çalışmıyor bile.
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drserk 9 yıl
802.11b/g yine eksik bir yönü bence...htc nin amoled ekran kullanmaması da ayrıca htc yi tercih etmeden önce düşündürüyor..
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ZENLogic 9 yıl

drserk

802.11b/g yine eksik bir yönü bence...htc nin amoled ekran kullanmaması da ayrıca htc yi tercih etmeden önce düşündürüyor..


HTC'nin amoled ekranlı telefonu var Desire onu alabilirsiniz.
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Batuist 9 yıl
Türkiye 4Gye 2020de anca geçer... o yüzden bu telefon bu ülkeyi aşar...
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DH Misafiri 9 yıl
kesinlikle aynı boyut ve ebatlarda amolede geçsin anında alırım.
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omkkio 9 yıl
Türkiye 'ye gelecekmi önemli olan o. Gelmeyecek ise pek bişey ifade etmiyor aslında. Bir de şu 4.3 inç ekranda artık süper AMOLED'e geçmeli HTC. En büyük eksiği bu bence. Hem pil süresini hemde görüntü kalitesini ciddi şekilde arttıracaktır. HTC HD2 deki ekran gün ışında kullanımlarda sıkıntı yaratabiliyor maalesef ki.
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huseyincarnege 9 yıl
3G Yİ SANKİ DORUDURUZ KULANA BİLİYOZDA 4GSİ KALDI :)
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Fake Hunter 9 yıl
Bu kez geç kaldın sanırım yklaşık 5 gündür bu cihazı tartışıyoruz aşağıdaki konuda

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heatblast 9 yıl
telefon değilde sanki kamera 3g'ye geçeli 8 ay oldu 4g'ye geçmek için 3 yıl felan bekleriz
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