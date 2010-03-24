HTC, Android 2.1 işletim sistemli, 4G telefonunu duyurdu: HTC EVO 4G

Dünya'nın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, Android işletim sistemli Dünya'nın ilk 4G akıllı telefonunu resmen duyurdu.

HTC'in duyurduğu 4G destekli Android 2.1 işletim sistemli telefonda 480×800 çözünürlük sunan 4.3 inç boyutunda TFT LCD ekran bulunuyor. 1 Ghz hızında Snapdragon işlemciye sahip olan HTC 4G'de 512 mb boyutunda sistem belleğine yer verilmiş. 3G/4G özelliklerini bünyesinde barındıran HTC EVO 4G'de 802.11b/g ve HDMI çıkışı bulunuyor böylece HTC EVO 4G'yi HD televizyonlara bağlayıp 720p çözünürlükte görüntü elde edilebileceği belirtildi. Dahili hafızası 1GB olarak belirlenen telefonun 32GB'ye kadar microSD desteği bulunuyor.

HTC EVO 4G'de 2 adet kamera bulunuyor. Öndeki kameranın 1.3 mp arkadaki kameranın ise 8mp olduğu açıklandı. 8mp kamera ile HD video çekiminin mümkün olduğu ilave edildi. HTC Sense arabirimini kullanan EVO 4G'de 3.5mm kulaklık girişi ve MicroUSB girişi de unutulamamış.

HTC'nin duyurduğu Android 2.1 işletim sistemli 4G telefonu EVO 4G'nin bu 2010 yılı yaz ayları içinde piyasaya girmesi bekleniyor.