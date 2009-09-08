Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Android işletim sistemli Tattoo modelini tanıttı

9 yıl
16,2b
1
9
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PDA pazarının söz sahibi üreticilerinden HTC, Android işletim sistemini kullanan Tattoo modelinin tanıtımını nihayet gerçekleştirdi.

İnternette ilk kez ''Click'' kod adıyla gündeme gelen Tattoo, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM şebekesini ve çift band HSDPA alt yapısını destekliyor. Bilindiği üzere HSDPA alt yapısı, 7.2 Mbps'a kadar internet bağlantı hızına olanak tanımakta. 528 MHz saat hızında Qualcomm MSM7225 işlemciden güç alan cihaz, 256 MB RAM ve 512 MB ROM'u bünyesinde barındırıyor. Telefonda 2.8 inç boyutunda, 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş ve anın yakalanması için 3.2 megapiksellik kamera yeterli görülmüş. Kameraya otomatik fokus özelliği eşlik etmekte. GPS, WI-FI (802.11 b/g), Bluetooth v2.0 (A2DP) gibi bağlantı seçeneklerine sahip telefonun belleğini yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla arttırabiliyoruz.

Bunların dışında 3.5 mm'lik jak girişine sahip HTC Tattoo'nun ekim ayından itibaren Avrupa'da yüzünü göstermesi beklenirken fiyat hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha detaylı özellikler için tıklayınız


http://www.htc.com/www/press.aspx?id=110136&lang=1033 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 9 yıl
hepsi ipod çakması gibi gelio artk vlla alasım gelmio içmden dokunmatik telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marikanwap 9 yıl
Hero'nun tasarımı daha iyiydi bence. Bu daha çok Magic'e benzemiş. Ülkemize resmi olarak hala bi Andriod cihaz girmiş değil sinir olcam ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x1650Pro 9 yıl
çok güzel görünüyor acaba türkiye ye gelirmi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 9 yıl
kasası cok guzelmiş. ozellikle arkası cok gzel gorunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Android hiç kullanmadım. Nasıl acaba. Kullanıcı dostu mu, basit arayüz mü, menülerde istediğini bulmak kolay mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nec85 9 yıl
söylentilere göre 200€ civarında bir fiyattan çıkması bekleniyormuş, htc yeni seriye başladı, touch cruise tarzında bir telefon'a benziyor bakalım daha üst sınıflarda ne gibi canavarlarla karşılaşıcaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Android hiç kullanmadım. Nasıl acaba. Kullanıcı dostu mu, basit arayüz mü, menülerde istediğini bulmak kolay mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim