HTC, Android işletim sistemli Tattoo modelini tanıttı

PDA pazarının söz sahibi üreticilerinden HTC, Android işletim sistemini kullanan Tattoo modelinin tanıtımını nihayet gerçekleştirdi.

İnternette ilk kez ''Click'' kod adıyla gündeme gelen Tattoo, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM şebekesini ve çift band HSDPA alt yapısını destekliyor. Bilindiği üzere HSDPA alt yapısı, 7.2 Mbps'a kadar internet bağlantı hızına olanak tanımakta. 528 MHz saat hızında Qualcomm MSM7225 işlemciden güç alan cihaz, 256 MB RAM ve 512 MB ROM'u bünyesinde barındırıyor. Telefonda 2.8 inç boyutunda, 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş ve anın yakalanması için 3.2 megapiksellik kamera yeterli görülmüş. Kameraya otomatik fokus özelliği eşlik etmekte. GPS, WI-FI (802.11 b/g), Bluetooth v2.0 (A2DP) gibi bağlantı seçeneklerine sahip telefonun belleğini yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlarla arttırabiliyoruz.



Bunların dışında 3.5 mm'lik jak girişine sahip HTC Tattoo'nun ekim ayından itibaren Avrupa'da yüzünü göstermesi beklenirken fiyat hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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http://www.htc.com/www/press.aspx?id=110136&lang=1033