HTC CEO'su Windows Phone 7 destekli HTC HD3 hakkında ipuçları verdi

HTC firmasının CEO'su 2010 yılı sonlarına doğru ortaya çıkacak olan Windows Phone 7 işletim sistemli akıllı telefonları hakkın bazı ipuçları verdi. Windows Phone 7'nin sistem gereksinimleri doğrultusunda HTC HD2'nin sistem adanmış tuşlarının olmayışından da bahsedilirken, hazırlanan telefonun HTC HD3 olarak lanse edilebileceği belirtildi.

HTC'nin CEO'su Windows Phone 7 pazarına başarılı bir giriş yapmak adına hazırlayacakları telefonun üst seviye özelliklere sahip olacağını belirtirken HTC HD3'ün muhtemelen 1.5 Ghz Snapdragon işlemciye, 1GB bellek ve 1GB ROM'a sahip olabileceği hakkında bazı ipuçları verdi. HTC HD3 hakkında yayınlanmış olan bir konsept çalışma ve ölası özelliklerine bir göz atalım

Yayınlanan konsept tasarımlarda da Windows Phone 7'nin zorunlu kıldığı fiziksel tuşlardan 3 tanesi görülebiliyor. Bunlar Başlat, Arama (bing) ve Geri tuşları olarak Windows Phone 7 tarafından kullanılıyor. HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemsi telefonu belirtilen özelliklere sahip olarak hazırlanırsa Windows Phone 7 serisi telefonlar pazarına hızlı ve etkili bir giriş yapacak gibi görünüyor