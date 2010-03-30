Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC CEO'su Windows Phone 7 destekli HTC HD3 hakkında ipuçları verdi

HTC firmasının CEO'su 2010 yılının sonlarına doğru çıkacak olan Windows Phone 7 telefonları hakkında ipuçları verdi. HTC HD3 geliyor olabilir
9 yıl
29,2b
1
39
Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC firmasının CEO'su 2010 yılı sonlarına doğru ortaya çıkacak olan Windows Phone 7 işletim sistemli akıllı telefonları hakkın bazı ipuçları verdi. Windows Phone 7'nin sistem gereksinimleri doğrultusunda HTC HD2'nin sistem adanmış tuşlarının olmayışından da bahsedilirken, hazırlanan telefonun HTC HD3 olarak lanse edilebileceği belirtildi.

HTC'nin CEO'su Windows Phone 7 pazarına başarılı bir giriş yapmak adına hazırlayacakları telefonun üst seviye özelliklere sahip olacağını belirtirken HTC HD3'ün muhtemelen 1.5 Ghz Snapdragon işlemciye, 1GB bellek ve 1GB ROM'a sahip olabileceği hakkında bazı ipuçları verdi. HTC HD3 hakkında yayınlanmış olan bir konsept çalışma ve ölası özelliklerine bir göz atalım

Yayınlanan konsept tasarımlarda da Windows Phone 7'nin zorunlu kıldığı fiziksel tuşlardan 3 tanesi görülebiliyor. Bunlar Başlat, Arama (bing) ve Geri tuşları olarak Windows Phone 7 tarafından kullanılıyor. HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemsi telefonu belirtilen özelliklere sahip olarak hazırlanırsa Windows Phone 7 serisi telefonlar pazarına hızlı ve etkili bir giriş yapacak gibi görünüyor

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lilies 8 yıl
dün hd2 satın aldım 1 saat sonra iade ettim...
ne zaman satışa sunulacak bu ürün fikri olan varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serhatsb 8 yıl

lilies

dün hd2 satın aldım 1 saat sonra iade ettim...
ne zaman satışa sunulacak bu ürün fikri olan varmı ?



Neden?Netbook gibi cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 8 yıl
Bakalim. Bekleyelim gorelim. Cihazla ilgili sitelerde pek bir bilgi yok. Htc bir aciklama yapar umarim. Hem cikis tarihi hem prototip goruntuleri yayinlanirsa merakimizi birazda olsa gidermis oluruz sanirim. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serhatsb 8 yıl
androidle gelecegini sanmam hd 3 ün gelirse ki gelecektir wm7 ile gelir zaten piyasada wm in amiral gemiligini htc yapiyor micro htc yi elinden kacirirsa wm tarih olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorlinux 8 yıl

serhatsb

androidle gelecegini sanmam hd 3 ün gelirse ki gelecektir wm7 ile gelir zaten piyasada wm in amiral gemiligini htc yapiyor micro htc yi elinden kacirirsa wm tarih olur...


katılıyorum üstad hd serisi wm zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 8 yıl
Gizlilik on planda olabilir. Android ile gelirse daha iyi olabilir. Bakalim winmo7 mi yoksa android ilemi gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 8 yıl
Htc avrupa ya mail atip sormak lazim bence herhangi bir gelisme var mi diye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PeYLeR. 8 yıl
avurpaya mı taiwana mı mail atılır bilemem ama tatmin eder bir cevap alınamacayağına bahse girerim

2010 sonlarına doğru satışa sunulacağı iddia ediliyor ama tek bir prototip bile yok ortada


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bazı arkadaşlar teknolojiyi geriden takip ediyorlar galiba. evet cep telefonları artık bu boyutlarda ve üstun özelliklerle donanmış olacak. artık diz üstü bilgisayarların devri bitmek üzere taplet pc lerin ve akıllı telefonların devri. koca bilgisayar taşımaktansa 5 inçlik taplet-cep bilgisayarı taşımak daha iyi değilmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Since1903 8 yıl
1800 Mah battery
HDMI port
8 MP Camera
İnternal Memory : 16GB ...Daha ne olsun. 1.5 Mhz işlemci de cabası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
4g de var ayrıca bencede full hd dir (1080 p)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nephelin 9 yıl
Valla mirim sen bu tür telefonları alıpta kot pantolonun cebinde taşıyorsan gayri bişey demiyorum ben artık. İroni yaptıysan o ayrı tabi.
Ayrıca HD ve HD2 gibi 4.3 ekranları olan telefonları alan arkadaşlar varsa onlar için 4.5 in lafının olacağını zannetmiyorum.Bütün dert 0.2 için mi yani valla pes.Yine de htc pedia da bir arkadaş şöyle bir yorum yapmış "IF HTC IS READING THIS... DO NOT MAKE IT SO DAMN BIG! WE GONNA HAVE TO WALK WITH FEMALE PURSES TO CARRY THE PHONE!" :)güzel bir bakış açısı.
Diğer bilgiler için de bekleyip göreceğiz.Bu dediklerini yaparsalar benim aklıma tek soru geliyor. Bu telefonun eksikleri neler olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BAZ LIGHTYEAR 9 yıl
şimdi HD2 için windows mobile 7 desteği olmayacak şeklinde anlayabilir miyiz CEO'nun açıklamasını?
HTC official destek vermese bile custom rom'lar olabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 9 yıl
Hd2 ye gayri resmi destek geldi Hd3 de dualboot olur artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rigel55 9 yıl
bekleyip göreceğiz nasıl bir cihaz olduğunu ben merakla bekliyorum ama umarım bu çıkınca hd 2 destekleri umarım bitmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_KadirşinaS_ 9 yıl

Vipracing

Hd2 ye gayri resmi destek geldi Hd3 de dualboot olur artık


İşte o zaman tadından yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
@erasmus
olası özellikler diyor haberde. muhtemelen tasarımı sıkan adam özellikleri de sıkmış. artı 1080p video ready demiş, atom yapamazken 1.5 luk işlemciyle (o da şüpheli ya) nasıl yapacak bunu ben de merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marikanwap 9 yıl
PDA olmaktan çıkmış, Tablet PC olmuş:) 4.5" :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29232 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Tenda W330R Wireless-N Router video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim