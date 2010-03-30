HTC CEO'su Windows Phone 7 destekli HTC HD3 hakkında ipuçları verdi

HTC firmasının CEO'su 2010 yılı sonlarına doğru ortaya çıkacak olan Windows Phone 7 işletim sistemli akıllı telefonları hakkın bazı ipuçları verdi. Windows Phone 7'nin sistem gereksinimleri doğrultusunda HTC HD2'nin sistem adanmış tuşlarının olmayışından da bahsedilirken, hazırlanan telefonun HTC HD3 olarak lanse edilebileceği belirtildi.
HTC'nin CEO'su Windows Phone 7 pazarına başarılı bir giriş yapmak adına hazırlayacakları telefonun üst seviye özelliklere sahip olacağını belirtirken HTC HD3'ün muhtemelen 1.5 Ghz Snapdragon işlemciye, 1GB bellek ve 1GB ROM'a sahip olabileceği hakkında bazı ipuçları verdi. HTC HD3 hakkında yayınlanmış olan bir konsept çalışma ve ölası özelliklerine bir göz atalım
Yayınlanan konsept tasarımlarda da Windows Phone 7'nin zorunlu kıldığı fiziksel tuşlardan 3 tanesi görülebiliyor. Bunlar Başlat, Arama (bing) ve Geri tuşları olarak Windows Phone 7 tarafından kullanılıyor. HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemsi telefonu belirtilen özelliklere sahip olarak hazırlanırsa Windows Phone 7 serisi telefonlar pazarına hızlı ve etkili bir giriş yapacak gibi görünüyor
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ne zaman satışa sunulacak bu ürün fikri olan varmı ?
Neden?Netbook gibi cihaz.
katılıyorum üstad hd serisi wm zaten
2010 sonlarına doğru satışa sunulacağı iddia ediliyor ama tek bir prototip bile yok ortada
HDMI port
8 MP Camera
İnternal Memory : 16GB ...Daha ne olsun. 1.5 Mhz işlemci de cabası...
Ayrıca HD ve HD2 gibi 4.3 ekranları olan telefonları alan arkadaşlar varsa onlar için 4.5 in lafının olacağını zannetmiyorum.Bütün dert 0.2 için mi yani valla pes.Yine de htc pedia da bir arkadaş şöyle bir yorum yapmış "IF HTC IS READING THIS... DO NOT MAKE IT SO DAMN BIG! WE GONNA HAVE TO WALK WITH FEMALE PURSES TO CARRY THE PHONE!" :)güzel bir bakış açısı.
Diğer bilgiler için de bekleyip göreceğiz.Bu dediklerini yaparsalar benim aklıma tek soru geliyor. Bu telefonun eksikleri neler olacak?
HTC official destek vermese bile custom rom'lar olabilir mi?
İşte o zaman tadından yenmez.
olası özellikler diyor haberde. muhtemelen tasarımı sıkan adam özellikleri de sıkmış. artı 1080p video ready demiş, atom yapamazken 1.5 luk işlemciyle (o da şüpheli ya) nasıl yapacak bunu ben de merak ediyorum.