HTC Desire, Legend ve Mini HD Nisan ayında İngiltere'de satışa sunuluyor

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Akıllı telefon denilince akla gelen ilk üreticilerden olan Tayvan merkezli HTC'nin Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak duyurduğu Desire, Legend ve Mini HD'nin İngiltere'deki satış tarihi ve fiyatları belli oldu.

HTC'nin en yeni telefonlarının ön satışına başlayan Amazon İngiltere, Android tabanlı Legend'ın satış fiyatını 601 dolar, yine Android tabanlı Desire'ın satış fiyatınıysa 795 dolar olarak belirlerken; her iki modelin kullanıcyla buluşacağı tarih olarak 1 Nisan'ı gösteriyor. HTC'nin ürün gamının diğer bir yeni üyesi, Windows Mobile işletim sistemiyle gelen, Mini HD ise Amazon UK'deki bilgilere göre 555 dolardan 14 Nisan'da satışa sunulacak. Nisan ayında raflardaki yerlerini alacak olan her 3 modelde de sim kilit bulunmuyor.

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