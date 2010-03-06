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HTC Desire, Legend ve Mini HD Nisan ayında İngiltere'de satışa sunuluyor

9 yıl
17,8b
1
19
Diğer
Shady
Haber Editörü
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HTC Desire, Legend ve Mini HD Nisan ayında İngiltere'de satışa sunuluyor
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Akıllı telefon denilince akla gelen ilk üreticilerden olan Tayvan merkezli HTC'nin Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak duyurduğu Desire, Legend ve Mini HD'nin İngiltere'deki satış tarihi ve fiyatları belli oldu.

HTC'nin en yeni telefonlarının ön satışına başlayan Amazon İngiltere, Android tabanlı Legend'ın satış fiyatını 601 dolar, yine Android tabanlı Desire'ın satış fiyatınıysa 795 dolar olarak belirlerken; her iki modelin kullanıcyla buluşacağı tarih olarak 1 Nisan'ı gösteriyor. HTC'nin ürün gamının diğer bir yeni üyesi, Windows Mobile işletim sistemiyle gelen, Mini HD ise Amazon UK'deki bilgilere göre 555 dolardan 14 Nisan'da satışa sunulacak. Nisan ayında raflardaki yerlerini alacak olan her 3 modelde de sim kilit bulunmuyor.


<a href="www.amazon.uk">Amazon UK</a> Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
HD MİNİ yi bekliyorum..Daha ne kadar bekleyeceğim acaba ?
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ahmer iraz 9 yıl
Usta hangisi önce gelirse onu alırız nexus veya desire buradan vodofona sesleniyorum uyuma bekardeşim getir şu cihazları
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tavas 9 yıl
HTC DESİREYİ 4
gözle bekliyorum
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suslu76 9 yıl
nexus ile arasında bu kadar fiyat farkı olması normal mi desire'ın?
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Vipracing 9 yıl
Bahsedilen fiyat İngiltere fiyatı ABD değil+Google sübvanse etmiyor.

suslu76

nexus ile arasında bu kadar fiyat farkı olması normal mi desire'ın?
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DARTHANZİ 9 yıl
''Koreli HTC' mi... Tayvan merkezli değilmiydi?' dicektimki düzeltilmiş çoktan..
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turabk1989 9 yıl
Güzel olmasına güzel bir ürün,ama Türkiyede cebi yakmakla beraber,heveslerimide yakıcak.
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kimi1179 9 yıl
Kaliteli firmalar arttıkça fiyatlar tüketici lehine olur
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ahmer iraz 9 yıl
Keşke turkiye ye de gelse ne güzel olur özelikle de desire olanı on numara bi cihaz usta
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