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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor

    HTC'nin yeni CEO'su ile birlikte içine girdiği 5G odağıyla akıllı telefon pazarında yeniden yükselme planı, açıklananlara göre henüz doğru zamanı yakalayabilmiş değil.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor

    HTC bildiğiniz üzere eski altın çağından bir hayli uzak. Firmanın yeni CEO’su Yves Maitres ile birlikte açıklanan ekonomik rapora göre yakın zamanda akıllı telefon sektöründe bir geri dönüş beklense de, bunun öncesinde grafikler düşmeye devam ediyor.

    Ekim ayı toplam geliri 21,6 milyon dolar olarak açıklanan firma, bu alanda geçen aya göre yüzde 48,6 düşüş yaşadı. Aynı metrik, geçen yılın Ekim ayına göre de yüzde 49,8 daha az. Geçen yıl, orta segmente odaklanan HTC, Wildfire X ve U10e gibi modelleri piyasaya sürmenin yanında VR, blockchain ve 5G alanlarında da çalışmalarını devam ettirdi.

    Ayrıca Bkz. "“Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu”"

    HTC için şimdiki zaman pek parlak olmasa da, yeni CEO’nun vizyonuna göre yakın zamanda 5G amiral gemisiyle birlikte firma bir çıkış yakalayacak.



    http://investors.htc.com/financial-information/monthly-revenue Yorum Yaz
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    anduril25 2 hf. en beğenilen
    Doymadınız HTC batıyor çöküyor haberlerine... Ne de olsa garanti "tık"ı var yapıştır geç. İnsanlar gelip "Böyle olursa şöyle olur." gibi beylik laflarını sıralayıp etkileşime de geçti mi değmeyin editörün keyfine.
    Doymadınız HTC batıyor çöküyor haberlerine... Ne de olsa garanti "tık"ı var yapıştır geç. İnsanlar gelip "Böyle olursa şöyle olur." gibi beylik laflarını sırala...
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    sissil 1 gün
    Htc mobil birimini google a sattı. Onlarda o patent ve birikimle google pixel cihazını ürettiler. En büyük darbe ozaman geldi.

    Htc şu sıralar çin dışında üretim yapan sanırım tek mobil cihaz üreticisi. iphone dahil çinde üretiliyor.

    Yaptıkları cihazlarda her zaman yenilikler olmuştur ancak tüketici yenilik değil fiyat ucuz olsun istiyor.

    10 senedir htc kullanıyorum hep amiral gemisi kullandım şu an u11 kullanıyorum ve işimi fazlası ile görüyor.

    Arayüz ses kalitesi ve stabilite olarak diğer cihazlar yanına yaklaşamaz.

    Bu arada şu anda bile ekran çözünürlüğü olarak kullandığım cihazın eline su dökecek cihaz piyasada yok denecek kadar az.

    Htc 5g hub amerikada satışta olan bir cihaz. Telefon ile alakalı bir durum değil bu biraz araştırırsan öğrenirsin.

    Htc sanal gerçeklik gözlüğünde de şu an lider marka. Sadece telefon satan bir marka değil. Zaten mobilden kendilerini o yöne çevirdiler.





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    Schtroumpf Grognon 2 hf.
    inovasyon ayagina gunceli ve musteri istegini yok sayip kendi ayagina sikan garip bir firma.

    tamam batmaz direk ama insanlari kendine cekicek telefon da uretemez. bugun x kisisi iphone/samsung vs yerine bb key2 almak istiyorum diyebilir kendi hakli sebepleriyle, fakat htc icin ayni seyi der mi? hayir.

    yillar sonra gidip salak salak m7 onuruna benzer telefon cikarip satis yapmaya calisacaklar, her sey icin cok gec olucak.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Desire 830 modeli android 5 iken 826 modeline android 6 sunan bir firmaya birdaha para verirmiyim adamlar resmen komedi filmi gibiler
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    interwap 2 hf.
    HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor
    Yani yakında çökmeyecek. Başlık onu anlatıyor.
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    Spider_hip 2 hf.
    Htc Google'ın değil mi yav? Nasıl başarısız oluyor anlamak güç, hazır elinde kendi yazılımın android'de var. Vr olayında da öyle. En çok peşinde koşturması gereken firmalardan biri google.
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    Ussuz 2 hf.
    5G olunca ne oluyormuş onu anlamadım. Sihirli bir dokunuş mu olacakmış?
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    mert1907 2 hf.
    DH çöker HTC çökmez.
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    Execuvite 2 hf.
    Nerede o , one m7-m8 serisi hey gidi hey halen daha evde durur köşede taş gibi kasası var böyle baktıkça bakası geliyor insanın o sense arayüzü nerede ya nasıl batirdilar o arayüzü beats audio nerede ? Hey yavrum hey...



    Kendi kendini bitirdi bunlar. Büyük başarı vallaha.
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    anduril25 2 hf. en beğenilen
    Doymadınız HTC batıyor çöküyor haberlerine... Ne de olsa garanti "tık"ı var yapıştır geç. İnsanlar gelip "Böyle olursa şöyle olur." gibi beylik laflarını sıralayıp etkileşime de geçti mi değmeyin editörün keyfine.
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    Laazzz 2 hf.
    Müşterinin ne istediğini bilmezsen çökersin, çok zor değil ya bi ekip kur ve pazar araştırması yap. Bak en trend satılan ürünler neler, müşteri ne istiyor, nelerden hoşlanıyor, bunlara bi kulak ver sonra şahlanırsın zaten. Bu kadar basit ama nedendir bilinmez çoğu çöküşteki firma bunu yapmıyor
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