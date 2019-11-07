HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor

HTC bildiğiniz üzere eski altın çağından bir hayli uzak. Firmanın yeni CEO’su Yves Maitres ile birlikte açıklanan ekonomik rapora göre yakın zamanda akıllı telefon sektöründe bir geri dönüş beklense de, bunun öncesinde grafikler düşmeye devam ediyor.
Ekim ayı toplam geliri 21,6 milyon dolar olarak açıklanan firma, bu alanda geçen aya göre yüzde 48,6 düşüş yaşadı. Aynı metrik, geçen yılın Ekim ayına göre de yüzde 49,8 daha az. Geçen yıl, orta segmente odaklanan HTC, Wildfire X ve U10e gibi modelleri piyasaya sürmenin yanında VR, blockchain ve 5G alanlarında da çalışmalarını devam ettirdi.
Ayrıca Bkz. "“Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu”"
HTC için şimdiki zaman pek parlak olmasa da, yeni CEO’nun vizyonuna göre yakın zamanda 5G amiral gemisiyle birlikte firma bir çıkış yakalayacak.
http://investors.htc.com/financial-information/monthly-revenue Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Htc şu sıralar çin dışında üretim yapan sanırım tek mobil cihaz üreticisi. iphone dahil çinde üretiliyor.
Yaptıkları cihazlarda her zaman yenilikler olmuştur ancak tüketici yenilik değil fiyat ucuz olsun istiyor.
10 senedir htc kullanıyorum hep amiral gemisi kullandım şu an u11 kullanıyorum ve işimi fazlası ile görüyor.
Arayüz ses kalitesi ve stabilite olarak diğer cihazlar yanına yaklaşamaz.
Bu arada şu anda bile ekran çözünürlüğü olarak kullandığım cihazın eline su dökecek cihaz piyasada yok denecek kadar az.
Htc 5g hub amerikada satışta olan bir cihaz. Telefon ile alakalı bir durum değil bu biraz araştırırsan öğrenirsin.
Htc sanal gerçeklik gözlüğünde de şu an lider marka. Sadece telefon satan bir marka değil. Zaten mobilden kendilerini o yöne çevirdiler.
tamam batmaz direk ama insanlari kendine cekicek telefon da uretemez. bugun x kisisi iphone/samsung vs yerine bb key2 almak istiyorum diyebilir kendi hakli sebepleriyle, fakat htc icin ayni seyi der mi? hayir.
yillar sonra gidip salak salak m7 onuruna benzer telefon cikarip satis yapmaya calisacaklar, her sey icin cok gec olucak.
Yani yakında çökmeyecek. Başlık onu anlatıyor.
Kendi kendini bitirdi bunlar. Büyük başarı vallaha.
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