HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor

HTC bildiğiniz üzere eski altın çağından bir hayli uzak. Firmanın yeni CEO’su Yves Maitres ile birlikte açıklanan ekonomik rapora göre yakın zamanda akıllı telefon sektöründe bir geri dönüş beklense de, bunun öncesinde grafikler düşmeye devam ediyor.

Ekim ayı toplam geliri 21,6 milyon dolar olarak açıklanan firma, bu alanda geçen aya göre yüzde 48,6 düşüş yaşadı. Aynı metrik, geçen yılın Ekim ayına göre de yüzde 49,8 daha az. Geçen yıl, orta segmente odaklanan HTC, Wildfire X ve U10e gibi modelleri piyasaya sürmenin yanında VR, blockchain ve 5G alanlarında da çalışmalarını devam ettirdi.

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HTC için şimdiki zaman pek parlak olmasa da, yeni CEO’nun vizyonuna göre yakın zamanda 5G amiral gemisiyle birlikte firma bir çıkış yakalayacak.

http://investors.htc.com/financial-information/monthly-revenue