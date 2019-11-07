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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu”

    Akıllı telefon pazarında büyük bir başarısızlık yaşayan Microsoft bunun asıl kaynağını bulmuş durumda. 1998 yılındaki tekelleşme davası firmayı yolundan çevirdi.
    2 hf.
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    Windows
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu”
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    1990’lı yıllarda başlayan avuç içi bilgisayar veya PDA olarak tanımlanan ve o dönemin kırpılmış işletim sistemlerini barındıran küçük ekranlı ofis cihazları dönemi, Microsoft’un mobil dünyadaki yükselişini de ateşlemişti.

    Toz pembe hayaller

    Palm gibi rakipleri olmasına karşın 2000’li yılların başlarında artık standart telefon haline gelen HTC HD 2 gibi pek çok model sayesinde Windows Mobile işletim sistemi oldukça popülerdi. Microsoft bu dönemde kendine aşırı güveniyordu ve ilk iPhone modelinin fiyatı açıklandığında Steve Ballmer’ın efsane kahkahası bunun en büyük örneğiydi. Bugün Ballmer kahkahalarından pişmanlık duysa da o dönem toz pembe hayaller kuruluyordu.

    Ayrıca Bkz. "Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu"

    Ne var ki Symbian işletim sistemiyle Nokia’nın parlaması, 2007 sonrasında ise iOS ve Android işletim sistemlerinin pazara hızlı girişi aslında geleceğin de habercisiydi. Microsoft bu dönemde Windows Phone 7 hamlesini yapmış olsa da önceki Windows Mobile kullanan cihazları bir anda çöpe çevirmesi tüketicilerin rakip sistemlere kaymasına neden oldu. Windows Phone 8 ve Windows 10 Mobile hamleleri de bu erimeye dur diyemedi.

    Yakın dönemde Microsoft akıllı telefon pazarına en azından işletim sistemi platformu olarak veda etmişti. Android işletim sistemli Surface Duo ile yeni bir çıkış yolu arayan Microsoft’un başarı grafiği merak konusu.

    Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates halen bu başarısızlığı hazmedebilmiş değil. Gates rakiplerin olgunlaştığı dönemde yapılan başarısız hamleleri pek dikkate almayarak şanssızlıklarını 1998 yılındaki dev tekel davasına bağlıyor.

    “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu”
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    1998 yılında neler oldu

    Grafik tabanlı işletim sistemi konseptine geçtikten sonra hızlı bir yükseliş yaşayan Microsoft hem ofis yazılımları tarafında hem de internet tarayıcı tarafında büyük bir avantaj elde etmişti. Windows 98 ile en büyük hamlesini yapmaya hazırlanan firma aynı tarihte başlatılan tekelleşme soruşturması ile tarihi bir çöküşün eşiğine gelmişti. Hatta tabiri yerindeyse Bill Gates’in başını bile yemişti.

    Özellikle Netscape tarayıcısının batışına da ön ayak olduğu düşünülen sebep Microsoft’un tekelleşmeye çalışmasına bağlanıyordu. Windows 95 ile önemli bir pazar payı elde eden Microsoft haliyle Internet Explorer, Office gibi yazılımlarını kolay bir şekilde kullanıcıya pazarlayabiliyordu. Bu durum Apple, Java, Linux, Lotus gibi rakiplerini savunmasız bırakıyordu.

    Microsoft aslında 1994 yılında benzer bir soruşturma geçirmiş ve yazılımların bir ürün değil özellik olduğunu savunmuştu. Bu dönemde Adalet Bakanlığı ile bir uzlaşma sağlanmış ve farklı yazılımlarının önünü kesmeme konusunda anlaşılmıştı.

    Şikayetler ve farklı eyaletlerde açılan davalar sonrasında Adalet Bakanlığı bu kez 1998 yılında 20 eyaletin katılımıyla Microsoft’a tekelleşme davası açtı. Benzer nedenler ve 1994 yılındaki uzlaşmanın çiğnenmesi de dosyaya eklendi.

    “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu”
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    Bill Gates’in başını yedi

    Yaklaşık 3 yıl süren mahkeme sürecinde bir ara Microsoft’un işletim sistemi ve yazılım olarak iki iştirake ayrılması kararı bile verilmişti. Microsoft bu kararın yeniliğe ve üretkenliğe büyük darbe vuracağını belirterek temyize gitmişti.

    Nihayet 2001 sonlarında Adalet Bakanlığı ve Microsoft tekrar uzlaşıya vardı. Microsoft yazılım geliştirme araçlarını üçüncü taraf firmalara da açmaya ve 5 yıl boyunca bu süreci izlemek için tüm belgelere erişim hakkı olacak 3 kişilik bir komisyona razı oldu. Bununla birlikte Microsoft’un gelecekte hazırlayacağı yazılımlarını yine işletim sistemine entegre etme konusunda ise bir baskı olmadı.

    Sıkıntılı geçen bu süreç Windows 98 işletim sisteminin piyasaya çıkışını geciktirdi. En önemlisi imajının sarsıldığı gerekçesiyle Bill Gates’in bu süreçte görevini bırakması oldu. Microsoft’un yönetimini Steve Ballmer devraldı.

    2002 yılında en üst mahkemenin eyaletlerin itirazına rağmen uzlaşmayı onaylaması Microsoft için rahat bir nefes anlamına geliyordu. Firma süreç sonunda stratejilerini yeniden belirledi ve yoluna devam etti.

    Geçtiğimiz günlerde bir oturumda konuşan Bill Gates, tekelleşme davasının firmaya büyük bir darbe vurduğunu ifade ediyor. Windows Mobile platformunun bugün bile hâkim bir konumda olacağını söyleyen Gates, davanın kaynaklarının ve dikkatlerinin büyük bir bölümünü götürdüğünü belirtiyor. Hatta böyle bir alternatif durumda kendisinin uzun bir süre daha CEO olarak kalabileceğini belirtiyor.

    Bill Gates alternatif bir evrenden bahsediyor olsa da tekelleşme davası olmasaydı bugün yansımaları nasıl olurdu kesin bir şey bahsetmek zor. Microsoft daha o zamanlarda Nokia markasını satın mı alırdı yoksa Google’dan önce Andy Rubin’i mi transfer ederdi akla pek çok ihtimal gelebilir.



    https://www.slashgear.com/windows-mobile-failure-a-result-of-us-antitrust-lawsuit-says-bill-gates-06598840/ Yorum Yaz
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    alaz1903 2 hf. en beğenilen
    Hiç boşuna konuşma Microsoft Apple'ın arkasındaki ikinci adam Steve Wozniak bile Windows Mobile'ın kullandığı en iyi mobil işletim sistemi olduğunu söylemişti. Mis gibi sistemi başarısız stratejileriniz ve yönetim zaafiyeti ile batırdınız. Zaten iyi bir şeyler yapıp arkasında duramamakta, saçma sapan pazarlama stratejileri ile fişini çekmekte Microsoft'un üzerine yok.
    2010'lrın başında çıkardığınız kinekt'i ilk gördüğümde "Böyle bir şey olabilir mi?" diye ağzım açık deneyimlemiştim. Bunu Apple çıkarsa yüzyılın devrilerinden biri gibi düşürülürdü gündeme. Ms ne yaptı? Arzu nesnesi olarak cilalayıp, yüksek fiyat çekerek ulaşılmaz yapacağına herkese Xbox yanında zorla vermeye çalıştı. Oysa böyle dayatmaları kimse sevmezdi. Sonuç olarak fişini çektiler.
    Whatsapp'ın ne olduğu bilinmezken dünyada interneti olan herkesin kullandığı Live Messenger'ı millete Skype satmak için piyasadan çekti. 2005 yılındayken bile bu uygulamayla yapabildiğimiz özellikler bugün Whatsapp'a gelince teknoloji sitelerinde müjde olarak veriliyor. Yine bir kötü yönetim örneği.
    Windows Mobile de aynı hesap. Ürün şahaneydi ama Microsoft üvey evlat gibi de değil, hatta üvey evladın okuldan bir arkadaşıymış gibi davrandı.
    Yalnız kim ne derse desin Windows 10, Office 365 ve Azure rakiplerinden çok ötede ürünler. Bunları da batırmasalar bari.
    Hiç boşuna konuşma Microsoft Apple'ın arkasındaki ikinci adam Steve Wozniak bile Windows Mobile'ın kullandığı en iyi mobil işletim sistemi olduğunu söylemişti. ...
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    zunerall 2 hf.
    ... Bill Gates’in bu süreçte görevini bırakması oldu. Microsoft’un yönetimini Steve Ballmer devraldı.

    Teknik olarak Bill Gates doğru söylemiş...
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    alaz1903 2 hf. en beğenilen
    Hiç boşuna konuşma Microsoft Apple'ın arkasındaki ikinci adam Steve Wozniak bile Windows Mobile'ın kullandığı en iyi mobil işletim sistemi olduğunu söylemişti. Mis gibi sistemi başarısız stratejileriniz ve yönetim zaafiyeti ile batırdınız. Zaten iyi bir şeyler yapıp arkasında duramamakta, saçma sapan pazarlama stratejileri ile fişini çekmekte Microsoft'un üzerine yok.
    2010'lrın başında çıkardığınız kinekt'i ilk gördüğümde "Böyle bir şey olabilir mi?" diye ağzım açık deneyimlemiştim. Bunu Apple çıkarsa yüzyılın devrilerinden biri gibi düşürülürdü gündeme. Ms ne yaptı? Arzu nesnesi olarak cilalayıp, yüksek fiyat çekerek ulaşılmaz yapacağına herkese Xbox yanında zorla vermeye çalıştı. Oysa böyle dayatmaları kimse sevmezdi. Sonuç olarak fişini çektiler.
    Whatsapp'ın ne olduğu bilinmezken dünyada interneti olan herkesin kullandığı Live Messenger'ı millete Skype satmak için piyasadan çekti. 2005 yılındayken bile bu uygulamayla yapabildiğimiz özellikler bugün Whatsapp'a gelince teknoloji sitelerinde müjde olarak veriliyor. Yine bir kötü yönetim örneği.
    Windows Mobile de aynı hesap. Ürün şahaneydi ama Microsoft üvey evlat gibi de değil, hatta üvey evladın okuldan bir arkadaşıymış gibi davrandı.
    Yalnız kim ne derse desin Windows 10, Office 365 ve Azure rakiplerinden çok ötede ürünler. Bunları da batırmasalar bari.
    Yanıtla +6
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    mkyb 2 hf.
    Windows Mobile 10 ile sistem oturmuştu ancak mağaza boştu. Geliştiricileri mağazaya çekebilselerdi geleceği olan bir sistemdi yazık ettiler.
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    açmayın-bağıran-karı 2 hf.
    Mobilde Microsofttan bir b.k olmaz. Biz de zamanında kendimizi kandırdık ama durum ortada. Şuan piyasada iOS ve Android var, son kullanıcı için gerisi hikaye.
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    Akbaba89 2 hf.
    Kısacası boş olan bir marketi vardı, geliştiriciyi çekemediler. Kasası para dolu olan en büyük yazılım firması platformuna geliştirici çekemedi beceriksizliktir bu. Android ve iostan kat be kat daha iyi bir işletim sistemi idi.
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    Mr. Jingles 2 hf.
    Hazmet Billcim zamanında tekelleşerek rakiplerini safdışı ederken iyiydi di mi? Mobilde kıçınızı yırtsanız bir yere gelemezsiniz. Gelmeyin de zaten MeeGo gibi bir sistemi bitirdiniz beter olun. Mobil dünyada batması iyi oldu.
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    kaptan666 2 hf.
    İnovatif bir yenilik olmadıkça geri dönemezler. Mobil tarafta isteselerdi baskın olabilirlerdi, bir şeyler Microsoftu durdurdu. Muhtemelen 3-4 yıl sonra giyilebilir İoT cihazlar yaygınlaştığında ve akıllı gözlükler türediğinde, tüm ekosistemi birleştirebilen bir bağlayıcı çözüm ile mobile döneceklerini düşünüyorum.
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    blacksss 2 hf.
    Benim bu açıklamadan anladığım yakın zamanda tekrardan mobil pazara kendi işletim sistemleri ile dönebilirler
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    smart1978 2 hf.
    Gates uzak kaldigi icin anlasilan ya naifce boyle bir gerekceye sigindi ya da bile bile yalan mi soyluyor diye ikilemde oluyor insan!

    Mobil de gelecek vardi! Gereken destegi vermeyip oyun konsollarina odaklaniyoruz diyen Microsoft un ust yoneticilerinde hani su findik boylu duz sacli asyali bir tip var ya ... Ustune yetmez bir de tatile cikmasi ile vekaleten biri de kalmamis Mobil platformu iyicene bile bile oldurduler!

    Android suan populer lakin sistem kaynaklari tuketimi vs Windows 10 Mobile li Microsoft Lumia 950 XL e yedek cihaz olarak halen kosede durmaktadir! Donanimi kendi zamaninda ilklerle dolu oncu idi! Saysam bitmez! Profesyonellik dahil ....


    Microsoft mobilde esasli bir adim atmasi sart! Eminim halen potansiyeli yuksek tekrardan sans verecekler vardir!

    Sadece duzgun tepe personellerin duzgun planlamasi vizyonluguna muhtac!


    Gates harbiden sasirtti. Isine gelen bir kismi ile ele aliyor.
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