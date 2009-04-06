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HTC gelişmiş özelliklere sahip yeni bir internet telefonu üzerinde çalışıyor

10 yıl
8,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC gelişmiş özelliklere sahip yeni bir internet telefonu üzerinde çalışıyor
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Akıllı telefon pazarının lider oyuncularından High Tech Computer (HTC) gelişmiş internet özelliklerine sahip yeni bir telefon planlanıyor. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre firma yılın son çeyreğinde yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde gelişmiş özelliklere sahip yeni bir internet telefonunu pazara sunarak global pazardaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Gelen bilgilere göre, Qualcomm'un BREW platformunu kullanacak olan yeni model, flash uygulamalarına ve çoklu ortam servislerine geniş destek sunacak. Özellikle telekom sketörünü hedef alacağı söylenen internet telefonunun detayları hakkındaysa henüz hernagi bir resmi açıklama yapılmadığını da belirtelim.


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max975 10 yıl
telefonların hızı harika yavvv..
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cosef 10 yıl
HTC nin telefonları bence PDA türünde her zaman bir numara yemişim Apple İphone'u :D
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