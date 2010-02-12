HTC Legend, Mart ayında geliyor (?)

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HTC Hero'nun halefi Legend'ın kesinleşmeyen özelliklerini ve internete sızan resimlerini sizlerle paylaşmıştık. Tayvan'lı HTC cephesinden Legend'la ilgili herhangi bir doğrulama gelmemesine rağmen, Hollanda'lı operatör KPN, Legend için ön talep toplamaya başladı.

Sitede yayınlanan formun sol alt köşesinde yer alan özellikleri kısmında Legend'ın 5 Megapiksellik kamerasına ve GPS yeteneğine değinilirken, telefonun satışa sunulma tarihi olarak Mart ayı işaret edildi.

15 ve 16 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Android'li Legend'ın sahip olacağı iddia edilen özellikleriyse şu şekilde;

600MHz'lik işlemci (Hero'da 528MHz'lik işlemci kullanılmıştı)

LED Flaşlı 5 Megapiksellik kamera

Android 2.1 işletim sistemi

3.2 inç boyutlarında AMOLED kapasitif ekran

Hero'daki navigasyon topu yerine optik işaretleme birimi

GPS, Wi-Fi yetenekleri ve ivmeölçer gibi çeşitli sensörler

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