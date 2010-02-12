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HTC Legend, Mart ayında geliyor (?)

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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HTC Legend, Mart ayında geliyor (?)
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HTC Hero'nun halefi Legend'ın kesinleşmeyen özelliklerini ve internete sızan resimlerini sizlerle paylaşmıştık. Tayvan'lı HTC cephesinden Legend'la ilgili herhangi bir doğrulama gelmemesine rağmen, Hollanda'lı operatör KPN, Legend için ön talep toplamaya başladı.

Sitede yayınlanan formun sol alt köşesinde yer alan özellikleri kısmında Legend'ın 5 Megapiksellik kamerasına ve GPS yeteneğine değinilirken, telefonun satışa sunulma tarihi olarak Mart ayı işaret edildi.

15 ve 16 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Android'li Legend'ın sahip olacağı iddia edilen özellikleriyse şu şekilde;

  • 600MHz'lik işlemci (Hero'da 528MHz'lik işlemci kullanılmıştı)
  • LED Flaşlı 5 Megapiksellik kamera
  • Android 2.1 işletim sistemi
  • 3.2 inç boyutlarında AMOLED kapasitif ekran
  • Hero'daki navigasyon topu yerine optik işaretleme birimi
  • GPS, Wi-Fi yetenekleri ve ivmeölçer gibi çeşitli sensörler

HTC Legend, Mart ayında geliyor (?)
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Erasmus78 9 yıl
aced

arkasında kapı gibi xda oldugu için arkasında durmaya gerek duymuyor :)


Ne ilgisi var?
XDA nerenin kazası oluyor?
XDA dan yüklenen custom rom'lardan kaynaklanabilecek olsaı problemlerin arkasında duruyor mu HTC ? Tabii ki hayır?
O zaman kim öper XDA'yı?
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Mertcan. 9 yıl
Evet HTC sürüsüyle model çıkarıyor ama pek arkasında durmuyor çabuk unutturuyor modellerini , böyle yapmaması lazım.
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aced 9 yıl
arkasında kapı gibi xda oldugu için arkasında durmaya gerek duymuyor :)
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Computeus 9 yıl
HTC hep aynı şekilde çalışır. Birbirinden çok çok ufak farklarla ayrılan onlarca model çıkartır piyasaya, kendi modellerini kendisi eskitir hemen. Eskilere yazılım desteği de vermediğinden, kullanıcıyıda yalnız bırakır.
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Erasmus78 9 yıl
Bir Hero sahibi neden bu cihazı alsın?
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